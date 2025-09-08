La contundent decisió de Xavi Lock que marca un punt d'inflexió a 'La Promesa'
Curro, personatge de Xavi Lock a 'La Promesa', està disposat a denunciar Lorenzo davant del sergent Burdina
Curro, personatge de Xavi Lock, està disposat a denunciar Lorenzo davant el sergent Burdina. Aquest dimarts 9 de setembre a les 18:10h, els espectadors poden continuar gaudint d’un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.
Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Manuel va sorprendre Leocadia amb la seva decisió: va renunciar al seu càrrec per fundar la seva pròpia empresa. Curro va continuar la frustrant recerca d’Ángela sense èxit, mentre la seva desconfiança cap al capità creixia. Vera i Lope es van reconciliar, tot i que les seves il·lusions familiars els van dividir i van preocupar Lope i els seus companys. Pía i Ricardo van acceptar resignadament la terrible decisió de Cristóbal respecte al seu futur al palau i Santos en va fer sang.
Candela va revelar a Toño secrets del passat que podrien sanar la seva relació amb Simona. Catalina, recolzada pels seus treballadors, va humiliar el baró de Valladares d’una manera que el noble mai oblidarà. Leocadia, totalment desesperada, va acceptar el xantatge de Lorenzo i va recordar tot el que va passar la nit en què Jana va morir.
Durant el mes de juliol, una vegada més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb una àmplia avantatge. La sèrie va promitjar un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d’espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
Què passarà al capítol de dimarts de 'La Promesa'?
En el nou capítol de 'La Promesa', Adriano tem les possibles represàlies que el baró de Valladares pugui prendre després que Catalina li hagi confessat la seva imprudència portant fems al seu palau. Leocadia, inquieta per la manca de notícies d’Ángela, pressiona el capità perquè compleixi la seva paraula. Curro, personatge de Xavi Lock, està disposat a denunciar-lo davant el sergent Burdina perquè iniciï una investigació entorn de Lorenzo.
Després d’escoltar el relat del que va passar en el passat amb el seu pare i el marit de Candela, Toño es reconcilia definitivament amb Simona. Santos aprofita la mínima ocasió per humiliar Ricardo amb el vistiplau de Cristóbal. María Fernández, amb ressaca, gairebé no recorda res de la seva nit de festa, però Teresa i Samuel li expliquen en quines vergonyoses condicions va arribar. A més, Petra pateix un contratemps als jardins del palau que agreuja la seva relació amb Cristóbal.
