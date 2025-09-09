Jarro de agua fría para Arturo Sancho tras una última imposición en 'La Promesa'

Manuel, personaje de Arturo Sancho recibe un duro ultimátum de Alonso. Este martes 9 de septiembre a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', Adriano temió las posibles represalias que el barón de Valladares pudiera tomar después de la confesión de Catalina. Leocadia, inquieta por la falta de noticias de Ángela, presionó al capitán para que cumpliera su palabra. Curro estuvo dispuesto a denunciarlo ante el sargento Burdina para que iniciara una investigación en torno a Lorenzo.

Tras escuchar el relato de lo que ocurrió en el pasado con su padre y el marido de Candela, Toño se reconcilió definitivamente con Simona. Santos aprovechó la mínima ocasión para humillar a Ricardo con el visto bueno de Cristóbal. Además, Petra sufrió un percance en los jardines de palacio que recrudeció su relación con Cristóbal.

| RTVE

Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.

¿Qué pasará en el capítulo del miércoles de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', la revuelta contra el marqués de Aguinaga sacude el palacio. Además, Ángela reaparece tras días de secuestro totalmente desorientada y en un estado general de debilidad. Su madre, Leocadia, descarga su rabia contra Lorenzo, responsable del falso secuestro. Simona celebra con Enora su reconciliación con Toño; y Vera, pese a su alegría por ella, se siente afligida por no poder conseguir lo mismo con su familia.

Petra exige a Cristóbal represalias tras el accidente que tuvo en los jardines y Ricardo se rebela contra el abuso de poder de Cristóbal, quien le recuerda, cínicamente, que siempre puede marcharse cuando quiera. Manuel, Enora y Toño se embarcan con ilusión en su nuevo proyecto, desmarcándose del pasado. Pero Manuel, personaje de Arturo Sancho, recibe un duro ultimátum de Alonso: debe retractarse con Leocadia y honrar su compromiso con su empresa.