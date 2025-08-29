Audiències: 'Madres Paral·leles' lidera davant de 'El rival més dèbil' i 'La Encreuada'
'First Dates' es queda a prop del lideratge en audiències davant de 'Viatge al centre de la tele'
La pel·lícula de La 1, "Madres Paralelas", lidera en audiències amb un bon 11,1% i 745.000 espectadors. La sèrie 'La Encrucijada' baixa la nit de dijous a un 8,8% i 600.000, juntament amb un 11,4% i 474.000 en els seus dos capítols a Antena 3. Per la seva banda, 'El rival más débil' s'acomiada pujant unes dècimes fins a un pobre 7,4% i 477.000 fidels a Telecinco: puja a un 10,4% en target comercial.
'Mis Raíces' puja a la seva segona millor quota de la temporada amb un 5,2% i 358.000 a Cuatro: s'eleva a un 6,7% en el públic de 25 a 44 anys. A laSexta, la pel·lícula "El fuego de la venganza" funciona amb un 6,2% i 348.000 fidels.
'El Hormiguero' es manté amb les seves reposicions en un 9,8% i 893.000 des d'Antena 3. 'Viaje al centro de la tele' puja a La 1 a un 9,5% i un 11,7% juntament amb 1.078.000 en la seva segona entrega. 'First Dates' frega el lideratge en audiències a Telecinco amb un just 9,8% i 884.000, mentre 'Viajeros Cuatro' aconsegueix un 6,6% i 603.000.
'Mañaneros 360' lidera des de La 1
La Vuelta destaca a la sobretaula de La 1 amb un 11,8% i 946.000 fidels. A més, 'Malas Lenguas' es manté en el segon tram amb un 6,4% i 419.000, i a La 2 signa un 3,6% i 234.000. 'Y ahora Sonsoles' marca un bon 11% i 754.000 espectadors a Antena 3. 'El Diario de Jorge' no destaca amb Cristina Lasvignes amb un 8,7% i 575.000 seguidors, mentre 'Tardear' segueix amb un 9,4% i 719.000 espectadors.
A la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupend 14% i 1.165.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera amb un fantàstic 12,7% i 840.000. Just abans, 'Valle Salvaje' es manté amb un 10,2% i 723.000 fidels des de La 1.
'Agárrate al sillón' continua sense destacar en audiències amb un 8,1% i 589.000 espectadors a Telecinco. 'Pasapalabra' lidera en audiències amb un gran 21,4% juntament amb 1.529.000 seguidors a Antena 3. Per la seva banda, 'Aquí la Tierra' es conforma amb un 8,2% i 598.000. La competició d'EuroBasket entre Geòrgia i Espanya registra un 6,1% de share i 500.000 espectadors a La 2.
'La Hora de La 1' lidera amb un estupend 16,9% i 268.000, seguida de 'Mañaneros 360' amb un estupend 14% i 430.000. 'Aruser@s' segueix a l'alça i lidera la seva franja amb un estupend 16% i 315.000. 'La Mirada Crítica' (9,8% i 187.000) i 'Vamos a ver' (11,4% i 317.000) es mantenen en audiències a Telecinco. Pel que fa a 'Espejo Público', es queda en un 12% i 294.000, mentre que 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 21,8% i 1.589.000 a Antena 3.
Antena 3 aconsegueix el lideratge del dijous en audiències
Antena 3 lidera en audiències en la jornada de dijous 28 d'agost amb un 13,4% de share. La 1 amb un 11,1% és segona per sobre de Telecinco, que marca un 8,6%. laSexta amb un 5,9% supera Cuatro, que tanca un cop més la llista amb un 4,7%.
Aquest dijous, més de 23 milions d'espectadors únics van veure la televisió, el que suposa més del 49% del total de la població a Espanya. La mitjana de consum va ser de 2,2 hores per espectador.
