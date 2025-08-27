Gerra d'aigua freda per a l'Oriol Tarrasón després d'una negociació a 'Sueños de Libertad'
Gabriel, personatge d'Oriol Tarrasón a 'Sueños de Libertad', s'enfronta a una negociació molt difícil
Gabriel, personatge d'Oriol Tarrassón, s'enfronta a una negociació molt difícil. Aquest dijous 28 d'agost, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', Damián va intentar calmar Pelayo davant l'escàndol que amenaçava de salpicar-lo. Digna va descobrir per Gema que Fina ja no era a la colònia, mentre que Marta es va enfonsar amb Digna. Tot, alhora que Irene va destapar davant Digna la veritat sobre la traïció que havia patit Joaquín.
María va lluitar per trobar el moment adequat per fer un pas important amb Andrés. Va créixer la tensió a la directiva mentre intentaven controlar la por entre els treballadors. Àngela, farta d'excuses, va irrompre a la fàbrica a la recerca de respostes. Cristina, desesperada, va enfrontar el senyor Pedro pel seu pare, però un dolor inesperat va impedir a el senyor Pedro revelar la veritat.
Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d'estrena. La ficció diària d'Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d'1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d'espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.
Què passarà al capítol de dijous de 'Sueños de libertad'?
En aquest capítol de 'Sueños de libertad', Cristina comença a notar alguna cosa preocupant en el senyor Pedro, mentre Luz pressiona el senyor Pedro perquè digui tota la veritat. Irene intenta apropar-se a Digna, però ella no està disposada a perdonar. María canvia d'opinió respecte a la idea d'adoptar un nen.
Marta, cada cop més inquieta pel parador de Fina i Carmen descobreix que no és a París. Gabriel, personatge d'Oriol Tarrassón, s'enfronta a una negociació molt més difícil del que s'esperava, mentre Digna encararà el senyor Pedro en un tens cara a cara. Marta no pensa aturar-se fins a trobar Fina, i Pelayo tem les conseqüències.
