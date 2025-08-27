Jarro de agua fría para Oriol Tarrasón tras una negociación en 'Sueños de Libertad'

Gabriel, personaje de Oriol Tarrasón, se enfrenta a una negociación muy difícil. Este jueves 28 de agosto, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', Damián intentó calmar a Pelayo ante el escándalo que amenazaba con salpicarlo. Digna descubrió por Gema que Fina ya no estaba en la colonia, mientras que Marta se derrumbó con Digna. Todo, a la vez que Irene destapó ante Digna la verdad sobre la traición que había sufrido Joaquín.

María luchó por encontrar el momento adecuado para dar un importante paso con Andrés. Creció la tensión en la directiva mientras intentaban controlar el miedo entre los trabajadores. Ángela, harta de excusas, irrumpió en la fábrica en busca de respuestas. Cristina, desesperada, enfrentó a don Pedro por su padre, pero un dolor inesperado impidió a don Pedro revelar la verdad.

| Atresmedia, tveo.es

Recordamos que, este curso, 'Sueños de Libertad' ha triunfado en audiencias, siendo la serie más vista de la televisión, mejorando incluso los datos de su temporada de estreno. La ficción diaria de Antena 3 ha liderado, consiguiendo una media de 1,2 millones de seguidores, más de 2 millones de espectadores únicos y un 13,3% de cuota. 'Sueños de Libertad' ha conseguido gran ventaja respecto a sus competidores, de 5,6 puntos sobre Telecinco y de 5 puntos sobre La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', Cristina empieza a notar algo preocupante en don Pedro, mientras Luz presiona a don Pedro para que diga toda la verdad. Irene intenta acercarse a Digna, pero ella no está dispuesta a perdonar. María cambia de opinión respecto a la idea de adoptar un niño.

Marta, cada vez más inquieta por el paradero de Fina y Carmen descubre que no está en París. Gabriel, personaje de Oriol Tarrasón, se enfrenta a una negociación mucho más difícil de lo esperado, mientras Digna encara a don Pedro en un tenso cara a cara. Marta no piensa detenerse hasta encontrar a Fina, y Pelayo teme las consecuencias.