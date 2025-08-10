Kiko Jiménez planta 'Fiesta' i els presentadors han de donar explicacions
La guerra oberta entre Kiko Jiménez i la seva família política ha sumat un nou capítol i no pas al plató. El col·laborador, que havia de respondre a 'Fiesta' a les incendiàries acusacions de Cristian Suescun, va optar per no aparèixer al programa, deixant tothom amb la paraula a la boca.
L'origen d'aquest nou conflicte familiar es remunta a la seva darrera intervenció a 'Tardear', on Cristian no es va contenir: "Segueix el mateix patró, s'aprofita de totes les dones. Ha d'anar amb el Porsche de la meva germana conduint-lo ell com si fos algú a la vida", va dir, traient a la llum la seva proximitat amb Gloria Camila, exparella del jienenc.
"No serà el muntador? Primer amb Gloria Camila, després amb la meva germana", va insistir, assegurant que a la filla d'Ortega Cano "la va estafar". I va rematar: "M'ho han dit, que l'únic que vol a la seva vida és viure de les dones".
Després d'aquestes declaracions, tot apuntava a un cara a cara a 'Fiesta', però l'esperat enfrontament no es va produir. César Muñoz es va encarregar d'explicar l'absència: "Ha decidit no venir al programa. Sabem que ho està passant malament per la tensa situació que ha viscut aquesta setmana amb el seu cunyat i també amb la seva sogra, Maite Galdeano".
"Hi ha un motiu de força major que li ha impedit, com ell hauria volgut, ser aquí amb nosaltres", afegia César Muñoz. Un motiu que va deixar perplexos diversos col·laboradors. "Faig dos balanços: un, o hi ha por d'obrir una caixa de Pandora molt més perillosa de la que ja ha explicat Cristian Suescun", va llançar Amor Romeira llavors a 'Fiesta'.
La col·laboradora va anar més enllà, interpretant que "una altra que situa en Kiko una mica més empàtic amb la realitat que està vivint, que l'acosta una mica més a Gloria Camila perquè ella està vivint el mateix que ell d'una família que va en contra d'ella i ara ell està rebent una mica de la seva pròpia medicina".
Enmig de tantes suposicions, Omar Suárez va sortir en defensa del de Linares, assegurant que travessa un moment complicat. "El problema és que tot ha anat molt brusc per a ell i per a Sofia, per a la feina d'ella", va explicar a 'Fiesta'.
