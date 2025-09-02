Giro de 180º en la vida de Bahar tras la última noticia médica en 'Renacer'

Antena 3 emite este martes 2 de septiembre, a las 23h, un nuevo capítulo de 'Renacer', después de las reposiciones de 'El Hormiguero'. Adquirida ya en más de 50 países, la serie turca se ha convertido en todo un fenómeno global. 'Renacer' también está disponible por adelantado para los usuarios premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Evren estaba decepcionado con Bahar tras haberse enterado de que no sabía si casarse con él. Cem estaba muy ilusionado con su obra y Evren le apoyaba en todo momento, pero la policía llegó al teatro para detenerle por un robo justo antes de la actuación.

Timur reprochó a Bahar que se fuera a casar con Evren y ambos acabaron discutiendo otra vez. Gülçiçek cuidaba de sus nietos junto al doctor Reja, pero los dos fueron sorprendidos por Bahar y el resto de la familia. Y es que no esperaban verles juntos.

'Renacer' cuenta con un elenco formado por Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') y Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completan el reparto.

¿Qué pasará en el capítulo de 'Renacer' del martes?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Renacer', Bahar se sincera con Evren y confiesa que de verdad le quiere. Además, esta le pide matrimonio para demostrarle que no tiene dudas y ambos se funden en un beso para celebrar su amor. Además, Evren confiesa que Timur le arrebató el puesto de médico jefe por un chantaje y decide contarlo ahora porque Timur ha intentado meter en problemas a su hermano Cem.

Bahar descubre que está embarazada y se lo confiesa a su amiga Çagla y ambas están en shock. Por su parte, Evren se emociona muchísimo al descubrir que va a ser padre. SIn embargo, Bahar siente que no es el momento, ya que no puede renunciar a su vida otra vez.