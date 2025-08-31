La gran decepció d'Evren després de la darrera decisió de Bahar a 'Renéixer'
En el nou capítol de 'Renéixer', l'Evren està decebut amb la Bahar després d'haver-se assabentat que no sap si casar-se
Antena 3 emet aquest dilluns 1 de setembre, a les 23h, un nou capítol de 'Renéixer', després de les reposicions d''El Hormiguero'. Adquirida ja a més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renéixer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior, la doctora Jennifer va presentar el cas d'un nou pacient a Timur i Evren perquè l'estudiessin junts. Havien de decidir què fer durant l'operació, però tots dos van tenir opinions totalment oposades. A més, Seren va estar esgotada per tota la feina que li donaven els dos nadons, així que la Bahar va decidir portar-la a una obra on actuava en Cem perquè es distregués.
Per la seva banda, en Timur va estar molt irascible perquè la Bahar es casava amb l'Evren i ella va començar a tenir dubtes. Va estar molt agobiada i va necessitar desfogar-se amb la seva amiga Çagla. L'Evren es va assabentar que a la Bahar no li feia feliç casar-se amb ell.
'Renéixer' compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En flames'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secrets de família') i Buğra Gülsoy ('La meva filla', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen el repartiment.
Què passarà al capítol de 'Renéixer' de dilluns?
D'aquesta manera, al nou capítol de 'Renéixer', l'Evren està decebut amb la Bahar després d'haver-se assabentat que no sap si casar-se amb ell. En Cem està molt il·lusionat amb la seva obra i l'Evren li dona suport en tot moment, però la policia arriba al teatre per detenir-lo per un robatori just abans de l'actuació.
En Timur retreu a la Bahar que es casi amb l'Evren i tots dos acaben discutint una altra vegada. Gülçiçek cuida dels seus nets juntament amb el doctor Reja, però tots dos són sorpresos per la Bahar i la resta de la família. I és que no esperaven veure'ls junts.
