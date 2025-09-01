Ningú esperava les paraules de Belén Esteban pel retorn de Lydia Lozano a Telecinco
Belén Esteban i María Patiño s'han mullat sobre el fitxatge de Lydia Lozano per 'De Viernes'
El retorn de María Patiño i Belén Esteban aquest dilluns 1 de setembre va venir acompanyat d’un debat inevitable, però esperat: el retorn de Lydia Lozano a Mediaset. El nou programa de TEN i Canal Quickie, 'No somos nadie', recupera l’essència de 'Ni que fuéramos', però ho fa sense una de les figures més emblemàtiques de 'La família de la tele'.
La col·laboradora ha optat per desvincular-se de La Osa Producciones Audiovisuales i fitxar com a estrella de 'De Viernes'. L’estrena de l’espai no va esquivar el tema, i va ser la mateixa María Patiño qui ho va subratllar amb ironia: "Hi ha gent que s’incorpora a aquest nou projecte i d’altres com la nostra excompanya estimada Lydia Lozano que ha pres una decisió, divorciar-se de nosaltres, sembla que per sempre. Torna a la cadena del davant i està desapareguda".
Belén Esteban es va mostrar especialment comprensiva amb l’elecció de la seva companya: "M’alegro molt per Lydia Lozano que l’hagin trucada i que se’n vagi a Mediaset. Em sembla molt bé el que ha fet. Una persona quan li surt una oferta ha de mirar per casa seva, jo crec que ha fet el correcte"
"Jo me’n vaig assabentar d’això fa deu dies, fa una setmana la vaig trucar i em va dir que encara no ho tenia signat. I jo li vaig dir si te’n vas, et desitjo que hi vagis amb il·lusió i amb ganes. Et trobarem a faltar", afegia.
María Patiño també va voler remarcar que la seva amistat amb Lydia Lozano segueix intacta: "La diferència amb la Terelu. Quan va anar a la cadena del davant, és que la Terelu pràcticament nosaltres vam desaparèixer a nivell personal per a ella, i amb la Lydia de moment això no ha passat".
Cal destacar que María Patiño va situar l’origen d’aquesta decisió: "El de la Lydia és de molt abans de l’estiu, és més, molt abans que acabés el projecte 'La família de la tele'". "Ella tenia il·lusió per acostar posicions amb una persona que treballa a Mediaset. Tenia la necessitat vital de reconciliar-se i al final ho va fer", afegia, revelant que es tractava d’Antonio Rossi, actual col·laborador de 'De Viernes'.
Més notícies: