Antena 3 presenta 'La Veu', amb novetats: 'És qualitat i televisió en majúscules'
Antena 3 presenta la nova edició de 'La Veu' en el marc del FesTVal de Vitòria
'La Voz' torna a ser una de les grans apostes d'Antena 3 per al prime time de tardor. La cadena estrenarà molt aviat la nova edició del talent show, la presentació del qual s'ha fet en el marc del FesTVal de Vitòria. Eva González es torna a posar al capdavant de 'La Voz' en una temporada que comptarà amb Pablo López, Malú, Sebastián Yatra i Mika com a coaches.
"És el Ferrari de la televisió, és un killer format. Ens sentim molt orgullosos que'La Voz' sigui al catàleg d'entreteniment d'Atresmedia, és qualitat i televisió en majúscules", ha explicat Carmen Ferreiro, directora d'entreteniment d'Atresmedia.
Per la seva banda, Nathalia García s'estrena com a productora en solitari de 'La Voz' de la mà d'ITV Studios: "Com a productora és un somni produir un programa com aquest. Quan una porta anys, produir un format que et fa saltar les llàgrimes, et posa la pell de gallina... és un absolut privilegi. Això és gràcies al fet que hi ha una cadena que aposta per 'La Voz', produint amb el màxim nivell de qualitat i per això pots convèncer els coaches, que són grandíssims professionals".
"Els que fem 'La Voz' no hem notat el canvi de productora i això és positiu, perquè estàvem bé i les coses s'han mantingut", destacava Eva González.
D'entre les novetats de l'edició destaca el mega bloqueig, en què, quan els quatre coaches s'han girat, si un d'ells prem, els altres tres es giren. També hi haurà el penediment, amb el qual els coaches es podran girar un cop ja ha acabat l'actuació si no ho han fet. Així com el "arribo i canto", tres talents que arribaran al plató de 'La Voz' completament a cegues i hauran de cantar, si volen, l'última cançó que van interpretar al càsting.
Pel que fa als assessors, Joaquina acompanyarà Malú, Pablo López comptarà amb l'ajuda de Chiara Oliver, Carla Morrison assessorarà Mika, mentre que Sebastián Yatra ajudarà María Becerra.
'La Voz' torna a Antena 3 un any més i ho fa plenament consolidat com un dels majors espectacles de la televisió. En la seva darrera edició, el programa que presenta Eva González va ser líder absolut de la nit dels divendres amb un 13,5% de quota de pantalla i una mitjana de més d'1,1 milions d'espectadors. El talent show va aconseguir congregar cada setmana més de 3,7 milions d'espectadors únics.
