La decisió de Seyran que marca un punt d'inflexió a 'Una nova vida'
En el nou capítol de 'Una nova vida', en Ferit continua obsessionat a recuperar la Seyran
Antena 3 emet aquest diumenge 17 d’agost, a les 22h, un nou capítol de ‘Una nova vida’. Aquesta superproducció és guanyadora de 14 premis internacionals i ha conquerit l’audiència a més de 120 països. ‘Una nova vida’, que està disponible per avançat a atresplayer, ja va culminar a Turquia amb el final de la seva tercera temporada.
Recordem que, en el capítol anterior, la Seyran va quedar completament impactada en veure que la Pelin estava embarassada. Va decidir tallar la seva relació amb en Ferit i marxar de la mansió. En Ferit va suplicar a la Seyran que no el deixés i va assegurar que ell tampoc no en sabia res, que feia molt de temps que no parlava amb la Pelin.
Tot i així, la Seyran no veia futur al seu matrimoni i va considerar que en Ferit s’havia de centrar a criar el seu fill. En Kaya va confessar a la Suna que el seu objectiu era venjar-se d’en Halis per tot el temps que havien estat apartats de la família. Li va dir que si es casaven intentaria fer-la feliç i així tots dos en sortirien beneficiats.
En audiències, ‘Una nova vida’ ha estat al top de ficció d’aquesta temporada. Ha estat la sèrie internacional més vista de la nit amb una mitjana de més d’un milió de seguidors de mitjana, juntament amb 2,6 milions d’espectadors únics i un 10,9% de quota de pantalla.
Què passarà al nou capítol de ‘Una nova vida’?
D’aquesta manera, al nou capítol de ‘Una nova vida’, en Ferit intenta frenar la Seyran perquè torni a casa. Tanmateix, ella ha pres una decisió i no farà marxa enrere perquè necessita construir el seu propi futur lluny d’ell. A més, compta amb l’ajuda de dues companyes de la universitat que l’acullen a casa seva.
L’Esme està farta dels mals tractes que ha patit per part d’en Kazim i li retreu el dolor que han hagut de suportar ella i les seves filles durant tants anys. La Seyran no comprèn com la seva germana s’ha casat amb en Kaya i que la seva única aspiració sigui viure a la mansió dels Korhan. En Ferit continua obsessionat amb recuperar la Seyran perquè està convençut que encara n’està enamorat, però ella assegura que tant de mal i mentides han acabat amb l’amor tan pur que sentia.
