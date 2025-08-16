Giro de 180º en 'La Promesa' tras la abrupta detención de Guillermo Serrano

El equilibrio en 'La Promesa' ha saltado por los aires con la irrupción del coronel Fuentes, que ha puesto punto final a los secretos de Lorenzo de la Mata. La captura del capitán, en presencia de toda la familia Luján, marca un antes y un después en la historia del palacio. Lo que parecía una simple decisión doméstica acabó siendo la llave de la caída de Lorenzo.

La propuesta de Leocadia para que Ángela trabajara como secretaria del capitán le permitió acceder a sus documentos privados. Allí descubrió operaciones opacas que demostraban cómo Lorenzo utilizaba su rango militar para sacar provecho en negocios ilícitos. Lejos de quedarse en silencio, la joven compartió la información con Curro en 'La Promesa'

El lacayo,decidido a actuar, optó por contactar con el coronel Fuentes de la forma más discreta posible: a través de un mensaje escrito en una servilleta. La cita secreta en su habitación fue el escenario en el que Curro entregó al coronel las pruebas que sellaron el destino del capitán.

| RTVE

Con los papeles en la mano, Fuentes se presentó ante Lorenzo sin preámbulos: "He venido porque quería que me explicara ciertas cosas, estos documentos, para ser más claros". La reacción del capitán fue negar todo, pero el golpe de realidad llegó cuando el coronel reveló al responsable: "Me los ha proporcionado su hijo. Mejor dicho, el que usted creyó que era su hijo, pero, al parecer, no le ha dejado usted un buen recuerdo como padre".

La rabia de Lorenzo fue inmediata, dejando clara su furia contra Curro: "Voy a partirle el alma a ese bastardo. Se va a arrepentir de lo que ha hecho, se lo aseguro".

Pese a sus intentos por defenderse, Lorenzo no logró frenar lo inevitable y los militares irrumpieron en el salón de 'La Promesa'. Entonces, Fuentes lo dejó claro ante todos: "Estos militares vienen a detener al capitán de la Mata. Don Lorenzo tendrá que rendir cuentas de sus acciones ante un tribunal militar en un consejo de guerra".

La reacción de los Luján fue de absoluta incredulidad. Nadie esperaba que un encuentro cotidiano terminara con un arresto tan fulminante. Ahora, la gran incógnita es qué sucederá con el capitán: ¿podrá demostrar su inocencia o está condenado a perderlo todo?