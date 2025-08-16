La decisió de José Manuel Seda que cau com una galleda d'aigua freda a 'Valle Salvaje'
José Luis torna a ofegar els ducs de Miramar, que s'enfronten a 'Valle Salvaje'
Els enfrontaments entre la Casa Gran i la Casa Petita tornen a encendre's a 'Valle Salvaje'. Després del casament, la treva s'ha trencat i les tensions han tornat amb més força que mai.
El primer a caure va ser la reunió prevista entre José Luis i Bernardo, que va quedar cancel·lada sense explicacions. Posteriorment, el duc de 'Valle Salvaje' va moure fitxa i va ordenar a Julio que els jornalers destinats a Miramar es desplacessin a les terres del sud. I ara, les restriccions al mercat comencen a ofegar els habitants de la Casa Petita.
La Mercedes no es deixa enganyar, ja que coneix el seu cunyat i sap que, després d'obligar-los a ser testimonis al casament, farà l'impossible per tornar-los a enfonsar. En canvi, en Bernardo s'aferra a la paraula de Gálvez de Aguirre, convençut que encara pot mantenir un mínim de confiança. Aquesta diferència de criteri ha provocat un fort xoc entre el matrimoni a 'Valle Salvaje'.
La Mercedes retreu al seu marit que es quedi a casa en lloc d'estar al camp, però ell es defensa: els jornalers no hi han anat. Per a en Bernardo, és qüestió d'esperar un parell de dies abans d'actuar, però per a la seva dona, és tornar a caure al parany. " De debò et creuràs tot això? Et recordo que tenim motius suficients com per desconfiar del duc. No hauries de quedar-te a veure-les venir", insisteix la Mercedes a 'Valle Salvaje'.
A més, la Mercedes comparteix amb en Bernardo el que li va explicar la Pepa després d'intentar comprar als venedors ambulants: "Abans m'he creuat amb la Pepa. Venia d'intentar comprar unes verdures als comerciants ambulants. Saps què li han dit? Que tot el que portaven al carro ja havia estat comprat per la Casa Gran. No li han deixat comprar ni una sola verdura. La treva ja s'ha acabat, en José Luis ha tornat a la càrrega".
Mentre a la Casa Petita regna la preocupació, a la Casa Gran de 'Valle Salvaje' la situació és ben diferent. L'Eva assegura que el seu rebost és ple gràcies a tot el que va sobrar del banquet del casament. Un senyal inequívoc que en José Luis ha tornat a moure els fils per deixar sense recursos els Miramar.
