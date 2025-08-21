Gonzalo Miró rompe con Atresmedia y ficha por TVE para copresentar 'Directo al grano'

Gonzalo Miró regresará esta temporada a RTVE como copresentador de 'Directo al grano', el nuevo magacín conducido por Marta Flich. Tras años ligado principalmente a Atresmedia, el comunicador da el salto al ente público de la mano de este formato producido en colaboración con La Osa Producciones Audiovisuales. 'Directo al grano', cuya cadena aún es una incógnita, se estrenará previsiblemente durante la segunda quincena del mes de septiembre.

Analista político y comunicador, Gonzalo Miró tiene amplia experiencia en tertulias y programas de actualidad como 'La noche en 24 horas', 'Espejo Público', 'Liarla Pardo' o 'La Roca'. Licenciado en Ciencias Políticas y con formación en cine en Nueva York, aportará una visión informada, el debate constructivo y el análisis reposado.

"Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano", afirma Gonzalo Miró. "Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos", añade.

Recordamos que 'Directo al grano' desplegará una estructura flexible. Además de la mesa de análisis, en la que participarán cada día varios analistas, también contará con reportajes y con un equipo de reporteros especializados.

La periodista y economista Marta Flich liderará el programa. Reconocida por su estilo directo, su ironía y su capacidad para explicar lo complejo con cercanía, ha desarrollado una sólida trayectoria en televisión y en redes sociales, donde sus editoriales virales han conectado con una audiencia transversal. En los últimos años ha estado ligada a Mediaset, principalmente como copresentadora de 'Todo es Mentira', aunque también estuvo al frente de 'Gran Hermano' e incluso de las Campanadas en 2024.

Por lo que respecta a su franja de emisión, será la tarde, aunque aún es una incógnita la cadena. Todo apunta a que será La 1, aunque la idea inicial era ser relevo de 'Malas Lenguas' en sobremesa, que actualmente está marcando buenas audiencias.