Telecinco ascendeix Santi Acosta amb un nou projecte inesperat en prime time
Santi Acosta presentarà 'El preu de...' en el prime time de Telecinco
Telecinco torna a confiar en Santi Acosta per liderar una de les seves grans estrenes de tardor. A només una setmana de l’estrena de la nova temporada, surt a la llum un nou projecte de la mà de Mandarina. La factoria encarregada de 'De Viernes' o 'En boca de todos' suma un nou format que serà una de les grans apostes de Telecinco per al seu prime time.
Segons ha revelat Poco Pasa TV, Telecinco prepara juntament amb Mandarina per al seu prime time 'El precio de...', dirigit per Santi Acosta. Serà un nou espai que barrejarà el to retrospectiu de 'Hormigas Blancas' amb la mirada documental de 'Paparazzi', el projecte que el periodista va desenvolupar en el seu dia per a Movistar Plus+. La idea de Mediaset és clara: recuperar grans moments de la premsa del cor i analitzar quant van valer i quina repercussió van tenir en el seu moment.
Per això, les entregues de 'El precio de...' comptaran amb dos blocs ben diferenciats. A la primera part s’oferirà un relat documental amb veus de periodistes, paparazzi i rostres lligats a aquelles històries. La segona part es traslladarà al plató, on col·laboradors habituals debatran sobre el que s’ha vist prèviament.
A diferència d’altres projectes de Telecinco, segons el mitjà citat, 'El precio de...' neix amb un pressupost més ajustat. La seva ubicació prevista a la graella és la nit dels dimecres, una nit en què la cadena fa mesos que no aconsegueix resultats competitius. Per tant, Santi Acosta sumarà un segon prime time a la setmana, tenint en compte també el seu paper al capdavant de 'De Viernes'.
D’aquesta manera, 'El precio de...' se suma a l’aposta de continguts de Telecinco, que busca capgirar la situació de prime time després d’un estiu marcat per dades molt fluixes. La gran aposta serà 'Supervivientes All Stars' la nit de dimarts, dijous i diumenges i 'Bailando con las estrellas' els dissabtes. En l’àmbit de la ficció, Telecinco apostarà per 'La agencia', la ubicació de la qual seria dilluns, si 'El precio de...' finalment s’ubica els dimecres.
