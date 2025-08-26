¿Quién ha sido el pueblo ganador de 'El Grand Prix' este 2025?

El concurso más veraniego de TVE ya tiene nuevo campeón. Tras ocho semanas de competición, 'El Grand Prix' celebró este lunes 25 de agosto su final en La 1, enfrentando a Cubas de la Sagra (Madrid) y San Sebastián de La Gomera (Canarias). El formato, que este año emitió su 17ª temporada, volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los programas más queridos de la televisión.

La noche comenzó con toda una declaración de intenciones de Ramón García, que anunció que la final contaría "con los mejores juegos del programa". Sobre la arena se midieron los equipos amarillo y azul, liderados por sus padrinos, la actriz Adriana Torrebejano y el expiloto Jorge Lorenzo. Desde el inicio se percibió la igualdad, tanto que la comentarista Ángela Fernández no dudó en calificar el encuentro como "la final más extrema de 'El Grand Prix'".

Las pruebas clásicas como la patata caliente, los troncos locos o los superbolos mantuvieron al público en vilo, pero la suerte se jugó, como manda la tradición, en El diccionario. En esta ronda definitiva, alcaldes, asesores y padrinos tuvieron que decidir si las palabras propuestas estaban recogidas por la Real Academia Española.

| RTVE

Cubas de la Sagra logró situarse por delante al inicio del último juego, con solo dos puntos de ventaja, aunque el marcador dio varios giros hasta el desenlace. Fue el acierto gomero con la palabra Prónuba, "madrina de boda," lo que inclinó la balanza. Ese instante convirtió a San Sebastián de La Gomera en campeón de 'El Grand Prix' 2025, con 30.000 euros de premio y el trofeo que entregó el alcalde de Cudillero, primer municipio ganador del formato en 1995, entonces bajo el título 'Cuando calienta el sol'.

La celebración del pueblo canario fue apoteósica, y con ella se suma a la lista de vencedores recientes, tras Alfacar y Olvera. Ramón García, fiel a su estilo cercano, se reservó los últimos minutos para agradecer al público y a su equipo habitual. "Familia y todos los niños que nos siguen, gracias por acompañarnos cada verano, ¡nos vemos en la próxima edición de 'El Grand Prix'!", dijo.