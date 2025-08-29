Novetats a 'El Hormiguero', amb la incorporació d'una finalista de 'Tu cara me suena'
'El Hormiguero' estrena dilluns la seva nova temporada amb novetats després de complir 20 anys
'El Hormiguero' torna a lo gran dilluns vinent 1 de setembre a Antena 3.El programa més vist de la televisió, amb Pablo Motos, compleix 20 anys després de tancar el curs passat acumulant 11 anys de lideratge consecutiu. El programa va aconseguir en la seva anterior temporada un 15,3% de quota mitjana i més de 2 milions d'espectadors, coronant-se un any més com el més vist de la nit.
D'aquesta manera, 'El Hormiguero' obrirà la seva primera setmana de la temporada amb Bertín Osborne i Sergio Ramos (dilluns), Joaquín Sánchez i Susana Saborido (dimarts), Arturo Pérez-Reverte (dimecres) i Ester Expósito (dijous). Raphael, Mar Flores, Malú, Pablo López, Sebastián Yatra o Mika seran alguns dels primers convidats de la temporada.
A més, la família de 'El Hormiguero' es fa més gran aquest any amb les incorporacions de la creadora de contingut Esperansa Grasia i la nova secció de Juan Carlos Ortega. La finalista de 'Tu cara me suena' s'uneix a l'equip i l'únic que ha avançat sobre la seva secció és que el seu objectiu és "marejar en Pablo". Per la seva banda, Juan Carlos Ortega portarà el primer consultori del món amb personatges fets per Intel·ligència Artificial.
I continuen les seccions "Cochinando", amb David de Jorge; "Japó", amb El Monaguillo, Jorge Salvador, Suko, i la màgia de Piedrahita. També "Pasarse de la raya", amb Pablo Motos; i la secció estrella de 'El Hormiguero', la ciència de Marron, amb la tecnologia més capdavantera. Així com els vídeos virals de Jordi Moltó, els 6.000 euros d'Openbank i el cotxe de Flexicar.
Com no, seguiran les tertúlies d'actualitat amb Tamara Falcó, Núria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo, Rubén Amón, María Dabán i Rosa Belmonte. I la tertúlia còmica amb Susi Caramelo, Piedrahita, El Monaguillo i Marron. I per descomptat, les formigues, Trancas, Barrancas… i Petancas.
La pel·lícula de 'El Hormiguero'
Com cada temporada, 'El Hormiguero' començarà amb una pel·lícula rodada al llarg de tot l'any amb les estrelles que hi han assistit. Hi participaran Bill Murray, Robbie Williams, Antonio Banderas, Aitana, Lamine Yamal, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Rauw Alejandro, Marc Márquez, Carlos Alsina o Jean Reno.
Aquest any estrena "Pànic a la gala", on una conspiració des de les més altes esferes intenta sabotejar la celebració dels 20 anys de 'El Hormiguero' amb les més brutes estratègies. Aconseguiran aturar-la Trancas i Barrancas?
