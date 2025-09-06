Joaquín Sánchez ('Emparejados'): 'Tener a mi mujer a mi lado me da mucha confianza'

Tras el éxito de sus anteriores proyectos, Joaquín Sánchez vuelve a las pantallas de la mano de 'Emparejados'. Junto a Susana Saborido, el futbolista vuelve este sábado 6 de septiembre al prime time de Antena 3. 'Emparejados' es un gran show de entretenimiento que combina entrevistas, pruebas de concursos, juegos, dating y mucho humor, pero donde todo ocurre en pareja.

De este modo, Joaquín Sánchez se ha mostrado feliz con el proyecto en el marco del FesTVal de Vitoria: "Queremos dar las gracias a Antena 3 por este nuevo reto que hemos disfrutado desde el primer momento. No sabéis el esfuerzo, el trabajo, la ilusión, la constancia y el sacrificio que tiene todo esto. Yo soy un novato y cada día que pasó con ellos y hay un nuevo reto, como 'Emparejados', es maravilloso. Lo digo de corazón y como lo siento".

"Hemos vivido momentos espectaculares, con invitados que no han podido ser más generosos, han contestado a todo lo que hemos preguntado, se han involucrado. Soy el primero que si no disfruto lo digo, que no es mi sitio, y esto es la magia de 'Emparejados'. A veces funcionará mejor o peor, pero esta forma de trabajar es lo mejor que tenemos", añadía.

| Atresmedia

"Espero que os guste porque es un formato muy divertido, blanco, el día y la hora, el sábado a las 22h, es perfecto. Estoy feliz porque lo van a ver familias con sus hijos, los sobrinos y los primos. Esto me gusta porque creo que vamos a traspasar la pantalla y ojalá esto sea para un largo recorrido y lo disfrutéis", decía Joaquín Sánchez.

Además, también se ha confesado sobre esta nueva etapa como presentador: "Esos nervios de esos primeros momentos los he llevado por dentro, porque como presentador no es fácil. Tenemos un equipo detrás maravilloso que me da mucha tranquilidad. Hay un guion y una forma de trabajar, pero intento llevármelo a mi terreno. Además, tener a mi mujer a mi lado me da mucha confianza y tranquilidad. Igual Almudena Cid y Anna Simón, que son unas grandes profesionales y me dan mucha tranquilidad".

"Cada programa que hemos hecho me he sentido más libre y cómodo. El show empieza cuando me olvido que soy presentador.Ese papel está muy bien, pero soy más yo cuando me olvido de eso y juego con el público", concluía Joaquín Sánchez.