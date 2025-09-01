Qui és José Manuel Parada, concursant de 'MasterChef Celebrity' a La 1?
Descobreix qui és José Manuel Parada, presentador que participa en la desena edició de 'MasterChef Celebrity' a La 1
La desena edició de 'MasterChef Celebrity' arriba a La 1 aquest dilluns 1 de setembre, a les 22:10h, amb la seva primera entrega. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz i Samantha Vallejo-Nágera estan a punt d'obrir les seves cuines per rebre nous famosos. Descobreix qui és José Manuel Parada, un dels concursants d'aquesta nova edició de 'MasterChef Celebrity'.
Recordem que es posaran el davantal de 'MasterChef Celebrity' els presentadors de televisió Mariló Montero i José Manuel Parada; els cantants Juanjo Bona i Soraya Arnelas; l'actor Alejo Sauras; els col·laboradors Rosa Benito, Quique Torito i Valeria Ros; l'exfutbolista Miguel Torres; la rapera Mala Rodríguez; la còmica i presentadora Valeria Ros; el violinista Necko Vidal; l'actriu i presentadora Masi; la cantant i actriu Charo Reina; el còmic David Amor; i el mag Jorge Luengo.
Per tant, 'MasterChef Celebrity' buscarà el relleu com a guanyador o guanyadora d'Inés Hernand. La comunicadora es va unir a la llista formada per Laura Londoño, Lorena Castell, Miki Nadal i Juanma Castaño, Raquel Meroño, Tamara Falcó, Ona Carbonell, Saúl Craviotto i Miguel Ángel Muñoz.
Recordem que la darrera edició de 'MasterChef Celebrity' va fer un 14,1% de quota i 881.000 televidents al llarg de les seves dotze entregues a la nit de dilluns. El talent show, però, va aconseguir liderar la seva franja en nou de les seves onze emissions. Es tracta de la primera vegada que el format va baixar del milió d'espectadors, perdent gairebé 300.000 televidents i gairebé dos punts de quota de pantalla respecte a la temporada anterior.
Qui és José Manuel Parada?
José Manuel Parada (Vilalba, Lugo, 1953) és periodista i presentador amb una sòlida trajectòria a la televisió pública. Llicenciat en Ciències de la Informació per la Complutense, es va consolidar professionalment a RTVE. De fet, va destacar per la seva conducció de 'Cine de barrio', apropant el cinema clàssic espanyol a tota una generació durant una dècada a La 1.
Ha estat col·laborador en multitud de programes com '¿Dónde estás corazón?', 'Fiesta', 'De Viernes', 'Mañaneros' o 'D Corazón'. De fet, continua participant habitualment com a tertulià a 'Y ahora Sonsoles' d'Antena 3. A més, va ser concursant de 'Supervivientes' a Telecinco l'any 2010.
