Kiko Jiménez estalla contra 'Fiesta' y señala las mentiras: 'Empieza ya a darme miedo'

La relación entre Kiko Jiménez y Sofía Suescun se convirtió en noticia hace dos semanas. Una revista apuntó a que la pareja atravesaba una grave crisis tras descubrirse supuestos encuentros de la influencer con Juan Faro. Desde entonces, los rumores no han cesado y el silencio de ambos protagonistas había alimentado aún más la expectación.

Ese mutismo parecía romperse en 'Fiesta', donde presentaron lo que, según anunciaron, eran las primeras palabras de Kiko Jiménez tras la supuesta deslealtad. Álex Blanquer introdujo el momento con solemnidad: "Ha llegado el momento, cuando son las 18:53 minutos vamos a escuchar lo que realmente ha dicho Kiko. Hasta ahora ha guardado silencio de esa supuesta deslealtad de Sofía, pero lo tenemos aquí en exclusiva en 'Fiesta', ha roto su silencio tras muchos días de rumores y muchas noticias".

A continuación, César Muñoz leyó en directo las frases que, supuestamente, pertenecían al colaborador: "Juan Faro eres un oportunista" y "Estoy dolido y me siento humillado".

| Mediaset

De hecho, según relataba Marisa Martín Blázquez también en el plató de 'Fiesta', lo que más le habría hecho daño no sería el engaño en sí, sino la exposición mediática. "Lo que me cuentan es que a Kiko lo que le ha sentado mal no es la infidelidad, es el hecho de que se haya hecho público", ha explicado la colaboradora.

Juan Faro lejos de guardar silencio, volvía a intervenir desde el mismo plató de 'Fiesta' que se ha convertido en su escaparate mediático habitual. De este modo, respondía a las duras palabras de Kiko Jiménez con un mensaje de decepción y defensa propia: "Dudo mucho que ellos hablen mal de mí porque no tienen por qué. Si me ha llamado oportunista me decepcionaría como ser humano y como hombre porque si se siente dolido y humillado es cosa de él".

Sin embargo, la polémica dio un giro inesperado horas después. Desde sus redes sociales, Kiko Jiménez se desmarcó tajantemente del relato difundido por 'Fiesta', acusando al programa de manipular a los espectadores: "Hola, me llega que yo he hablado para 'Fiesta'. Se lo están inventando y os están engañando. Esto empieza ya a darme miedo, NO TODO VALE".

| @kikojimenez

Unas palabras que previsiblemente serán tratadas durante la tarde del domingo en 'Fiesta' tras las acusaciones de Kiko Jiménez.