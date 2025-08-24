Audiències: Telecinco s'enfonsa i cau al mínim amb 'Agafa't a la cadira' i 'Festa'
'Atrapa un Milió' aconsegueix liderar en audiències el prime time contra el cinema
Nou dissabte horrible per a Telecinco, que s'enfonsa en audiències a només dues dècimes de Cuatro en el dia. En prime time, la pel·lícula "Top Gun: Maverick" punxa amb un 6,4% i 475.000 seguidors. El lideratge de la nit és una vegada més per a 'Atrapa un millón', que puja quatre dècimes a un correcte 10,6% i 845.000 seguidors.
La segona opció de la nit és per a la pel·lícula "Qualsevol menys tu" amb un 9,6% i 772.000 seguidors a La 1, després de la pujada d''Informe Semanal' (9,2% i 700.000) pels incendis. 'laSexta Xplica' baixa i es conforma amb un 5,5% i 350.000 espectadors. Pel que fa a 'El Blockbuster: L'emboscada', puja a un 6,2% i 484.000 televidents a Cuatro. Finalment, 'Pasa sin llamar' baixa a un 1,9% i 150.000 a La 2, després de la reposició d''Al cielo con ella' (2,4% i 199.000).
'Fiesta' amb Terelu Campos es conforma amb la tercera opció de la seva franja en audiències amb un 8,3% de quota, sent el més vist del dia a Telecinco. A la sobretaula lidera 'Multicine 1: El marit equivocat' amb un estupend 12,2% i 960.000 fidels des d'Antena 3. Just després, el lideratge salta a 'Sessió de Tarda: La llegenda de Tarzan', a La 1, amb un estupend 11,4% i 791.000 seguidors. A més, la primera etapa de La Vuelta és el més vist de La 2 amb un 4,4% de share.
'Viatge al centre de la tele' lidera en audiències durant la franja matinal de La 1, assolint un 13,3% de share. No té la mateixa sort 'Agafa't al sofà', que s'enfonsa amb les seves reposicions a Telecinco amb un 4,7%, 3,4% i 3,7% de quota. Porta també a una dada desastrosa a Informatius Telecinco 15h, que marca un 5,5%.
'La Ruleta de la Suerte' arrasa en audiències amb un 20,1% i 1,3M d'espectadors. A més, Antena 3 Notícies 1 és el més vist del dia, duplicant la mitjana de la cadena, amb un gran 22,9% i 1.795.000 seguidors.
A nivell diari, Antena 3 lidera en audiències el dissabte 23 d'agost amb un 11,1%. La 1 és segona amb una estupenda quota del 10,2%. Telecinco és tercera amb gran distància en obtenir un 6,4%, a només dues dècimes de Cuatro, que es queda amb un 6,2%.
Aquest dissabte, més de 21,5 milions d'espectadors únics van veure la televisió, la qual cosa suposa més del 45% del total de la població a Espanya. La mitjana de consum va ser de 2,1 hores per espectador.
