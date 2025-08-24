Valeria Mazza s'escapa de la llengua i filtra la data de 'Bailant amb les estrelles'
Valeria Mazza ha revelat la data d'estrena de la segona temporada de 'Bailando con las estrellas'
Telecinco ja ha posat en marxa la maquinària per al retorn de 'Bailando con las estrellas'. La model Valeria Mazza repeteix per segon any com a presentadora al costat de Jesús Vázquez. De fet, de manera sorprenent, l'argentina ha estat l'encarregada de confirmar la data d'estrena.
En declaracions a la revista ¡Hola!, Valeria Mazza ha confirmat que 'Bailando con las estrellas' tornarà el 13 de setembre. Per tant, el talent show manté la nit de dissabte com a aparador principal de la seva segona temporada.
Recordem que, recentment, Telecinco ha estrenat una nova promoció en què Jesús Vázquez i Valeria Mazza conviden el públic a submergir-se en l'espectacle. Amb to solemne, l'argentina afirma: "Jesús, és hora que les estrelles ballin. Us proposo un viatge al centre de l'escenari, al centre de totes les mirades". El presentador recull el testimoni amb una frase que marca la filosofia del concurs: "Aquí són més importants les lleis del ritme que les lleis de la física".
'Bailando con las estrellas' tornarà a comptar amb l'experiència de Blanca Li, Julia Gómez Cora i Gorka Márquez com a peces clau del jurat. A ells s'hi sumen dues cares conegudes: Pelayo Díaz i Inmaculada Casal, que ocuparan els seients de Boris Izaguirre i Antonia Dell’Atte.
A més, el retorn de 'Bailando con las Estrellas' arriba amb una combinació explosiva de perfils: des de veterans de l'entreteniment fins a cares noves de l'univers influencer. La primera a estar en boca de tothom des de fa mesos va ser Bárbara Rey, però va ser Pepe Navarro qui va confirmar la seva pròpia participació, juntament també amb la de la vedet. A partir d'aquí, els noms han anat apareixent en cascada, com el de Anabel Pantoja, segons va recollir 'Ni que fuéramos tentacles'.
D'altra banda, diversos mitjans ja donen per fet el fitxatge d'altres concursants. 'Bailando con las Estrellas' comptarà amb diversos cantants relacionats, a més, amb 'Operación Triunfo', com Manu Tenorio, Jorge González o Nerea Rodríguez. A ells s'hi sumen els actors Blanca Romero, Nona Sobo ('Entrevías') o Iago García ('Acacias 38' i 'Amar en temps revolts').
També formaran part del càsting Matías Roure, el cambrer argentí de 'First Dates' o la humorista Sara Escudero. Així com la influencer Tania Medina, coneguda per la seva participació a 'La isla de las tentaciones' i 'Supervivientes'. I, finalment, Aless Gibaja, influencer i rostre de realities com 'GH VIP'.
