Primeres paraules de Kiko Jiménez a 'Fiesta' després de la infidelitat de Sofía Suescun
Kiko Jiménez s'ha pronunciat a 'Fiesta' per primera vegada després que hagi sortit a la llum la infidelitat de Sofía Suescun
El silenci de Kiko Jiménez ha arribat al seu final aquest cap de setmana a 'Fiesta'. Durant diversos dies, tant ell com Sofía Suescun havien evitat pronunciar-se sobre els rumors d'infidelitat que han marcat la seva relació. Tanmateix, ara, Kiko Jiménez s'ha sincerat per primera vegada davant les càmeres.
La seva reacció no deixava lloc a dubtes, ja que amb un gest seriós i visiblement afectat, reconeixia: "Estic ferit i em sento humiliat". Amb aquestes paraules admetia no només l'impacte que li hauria causat la deslleialtat de Sofía Suescun, sinó també la pressió que la situació es conegués públicament.
De fet, segons relatava Marisa Martín Blázquez també al plató de 'Fiesta', el que més li hauria fet mal no seria l'engany en si, sinó l'exposició mediàtica. "El que m'expliquen és que al Kiko el que li ha fet mal no és la infidelitat, és el fet que s'hagi fet públic", ha explicat la col·laboradora.
En la seva intervenció, Kiko Jiménez també apuntava directament a Juan Faro, el culturista gallec amb qui es vincula Sofía Suescun. Sense embuts, li retreia el seu comportament i l'acusava d'aprofitar-se de l'escàndol: "Juan, ets un oportunista".
L'al·ludit, lluny de guardar silenci, tornava a intervenir des del mateix plató de 'Fiesta' que s'ha convertit en el seu aparador mediàtic habitual. Juan Faro responia a les dures paraules de Kiko Jiménez amb un missatge de decepció i defensa pròpia: "Dubto molt que ells parlin malament de mi perquè no tenen per què. Si m'ha anomenat oportunista em decepcionaria com a ésser humà i com a home perquè si se sent ferit i humiliat és cosa seva".
Recordem que, segons van explicar a 'Tardear', la primera trobada entre tots dos es va produir al maig a casa de Juan Faro, precisament mentre Kiko Jiménez treballava a 'Fiesta'. "És important perquè deixaven la tele posada, perquè un pot sentir-se malament i tenir una indisposició i presentar-se abans a casa", revelava Luis Pliego. "A mi el que em consta és que Sofía Suescun volia alguna cosa més i va ser Juan Faro qui la va frenar. Li va dir que ell és una ànima lliure i que només li podia donar el que tenien", afegia.
