Gerra d'aigua freda per a Ferit després de la darrera decisió de Seyran a 'Una nova vida'
Seyran té clar el seu futur sense Ferit a 'Una nova vida' després de saber que serà pare
Ferit no ha pogut suportar que Seyran passés la nit acompanyada de les seves noves companyes de la universitat a 'Una nova vida'. El protagonista s'ha presentat a casa seva disposat a muntar un escàndol a l'últim episodi de la sèrie turca. Només trobar-se amb ella, li ha exigit que l'acompanyés, deixant clar que no permetria que la seva dona es divertís amb desconeguts.
"Ho vulguis o no, continues sent la meva esposa", li ha etzibat Ferit a Seyran a 'Una nova vida'. Cansada de la seva actitud, la jove li ha retret que mai no comprengués res i que la perseguís constantment. Ha defensat amb fermesa les seves amigues, recordant-li que per primera vegada havia trobat persones que la recolzaven sense esperar res a canvi.
Tanmateix, Ferit ha insinuat que aquestes amistats amagaven segones intencions. La discussió ha anat pujant d'intensitat fins que Seyran li ha retret que ell havia deixat embarassada una altra dona mentre continuava casat amb ella. Incapaç de controlar els nervis, Ferit ha cridat a 'Una nova vida' que no pensava quedar-se allà "ni un minut més".
En plena tensió, Seyran ha patit un atac d'ansietat. Tot i que Ferit ha intentat ajudar-la, ella li ha exigit que la deixés anar. Les seves amigues han intervingut de seguida, demanant-li a ell que marxés i li donés un respir: "No necessita un hospital, necessita calma".
Al final, Ferit s'ha vist obligat a retirar-se a 'Una nova vida'. Per la seva banda, Seyran deixava clar que volia quedar-se amb les seves companyes i que no pensava fer marxa enrere en la seva decisió. Un fet que marca un abans i un després en la relació de la parella, que està més trencada que mai.
En audiències, aquest diumenge 17 d'agost, la sèrie turca 'Una nova vida' ha estat tercera amb un bon 10,7% i 834.000 seguidors en prime time. La ficció protagonitzada per Mert Ramazan Demir i Afra Saraçoğlu va congregar 2.070.000 espectadors únics al llarg de la seva emissió a Antena 3.
