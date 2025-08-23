Makoke se rompe en 'Fiesta' y revela el verdadero motivo para cancelar su boda

La noticia de la cancelación de la boda entre Makoke y Gonzalo, previsto para el 13 de septiembre, sacudía la crónica social esta semana. Fue 'Tardear' quien adelantó que la ceremonia quedaba anulada por "motivos de fuerza mayor", un dato que inmediatamente desató rumores de crisis sentimental. Sin embargo, lejos de guardar silencio, Makoke decidió dar la cara en el plató de 'Fiesta' y contar en primera persona qué había sucedido realmente.

La colaboradora de 'Fiesta' confesó que todo se precipitó de manera inesperada tras recibir una llamada que cambió sus planes de un día para otro. "Yo hasta este jueves no supe que la boda se tenía que cancelar. El mismo jueves me enteré de esta triste noticia de mi familia e inmediatamente avisé a los invitados", explicaba.

"En ese momento perdí las ganas de celebrar nada, y según tuve claro que no iba a celebrarse la boda escribí a todo el mundo. Hasta el martes era la persona más feliz del mundo, le decía a la gente que estaba a mi alrededor que era demasiado feliz, que ni me creía que las cosas me estuviesen yendo tan bien. Hasta me pellizcaba porque no podía ser que estuviese tan feliz, pero la vida es así, en la vida pasan estas cosas", añadía Makoke.

| Telecinco

Pese a la presión mediática, Makoke evitó profundizar en el motivo concreto que los ha obligado a detener la boda. Aun así, dejó entrever que todo está bajo supervisión médica: "No quiero entrar en cuál es el problema de salud que nos ha afectado. Solo quiero decir que no es algo mío, y por respeto a la persona, que no quiere que se sepa, no voy a contar nada".

"Hemos estado en la clínica de Navarra en la que todo se va a controlar. Solo quiero que pase esta pesadilla, que seguro que pasará pronto, y que el año que viene podamos celebrar esa boda tan deseada que queríamos hacer", añadía Makoke en 'Fiesta'.

De este modo, negó los rumores de crisis: "Gonzalo se lo ha tomado como yo, está muy triste, pero os puedo asegurar que nos vamos a casar, no me ha dado tiempo aún a pensar en otra fecha, pero se va a hacer. Esto nos está uniendo aún más, se está portando increíblemente bien y está aún más unido a mi familia. Estoy orgullosa de él, cada día le quiero más y estoy deseando poder casarme con él cuando todo esto pase".

| Fiesta

Además, Makoke aseguró en 'Fiesta' que la celebración no se ha cancelado de forma definitiva, sino únicamente aplazado, y destacó la comprensión de todos los proveedores implicados en la organización. "El hotel donde nos casamos ha tenido una reacción maravillosa, digna de mención, no ha habido ningún problema para posponerlo, ni de catering, ni de músicos, ni la wedding planner... Todo el mundo me lo ha puesto fácil y me he sentido muy apoyada por todos".

"La boda la celebraremos en un año porque queremos que sea en Ibiza, es nuestro lugar. Y tiene que ser en verano con buen tiempo, porque en nada llega el frío", concluía Makoke en 'Fiesta'.