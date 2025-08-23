La nova vida de Seyran que marca un abans i un després a 'Una nova vida'
En el nou capítol de 'Una nova vida', Gülgün demana el divorci, però Halis s'hi nega rotundament
Antena 3 emet aquest diumenge 24 d’agost, a les 22h, un nou capítol de 'Una nova vida'.Aquesta superproducció és guanyadora de 14 premis internacionals i ha conquerit l’audiència a més de 120 països. 'Una nova vida', que està disponible per avançat a atresplayer, ja va culminar a Turquia amb el final de la seva tercera temporada.
Recordem que, en el capítol anterior, en Ferit va intentar frenar la Seyran perquè tornés a casa. Tanmateix, ella havia pres una decisió i no pensava fer marxa enrere perquè necessitava construir el seu propi futur lluny d’ell. A més, va comptar amb l’ajuda de dues companyes de la universitat que la van acollir a casa seva.
L’Esme n’estava farta dels maltractaments que havia patit per part d’en Kazim i li va retreure el dolor que havien hagut de suportar ella i les seves filles durant tants anys. La Seyran no va entendre com la seva germana s’havia casat amb en Kaya i que la seva única aspiració fos viure a la mansió dels Korhan. En Ferit va continuar obsessionat amb recuperar la Seyran perquè estava convençut que encara n’estava enamorat, però ella va assegurar que tant de mal i tantes mentides havien acabat amb l’amor tan pur que sentia.
En audiències, 'Una nova vida' ha estat al top de ficció d’aquesta temporada. Ha estat la sèrie internacional més vista de la nit amb una mitjana de més d’un milió de seguidors de mitjana, juntament amb 2,6 milions d’espectadors únics i un 10,9% de quota de pantalla.
Què passarà al nou capítol de 'Una nova vida'?
D’aquesta manera, al nou capítol de 'Una nova vida', la Nükhet amenaça amb casar-se com a venjança contra el seu fill per casar-se amb la Suna. La Seyran està molt emocionada perquè farà les seves primeres classes per guanyar els seus propis diners. En Ferit vol treballar a l’empresa del seu avi i porta alguns dissenys perquè els valorin.
La Pelin es trasllada a la mansió, ja que en Halis vol tenir el seu futur nét a prop. La Gülgün demana el divorci, però en Halis s’hi nega rotundament, així que ella fa les maletes i se’n va. De camí a l’hotel, l’Orhan ordena que la deixin tirada al mig de la carretera.
La Gülgün està desesperada i no sap a qui recórrer, per això truca a la Seyran, que l’acull a casa seva. En Ferit descobreix que la seva mare és amb la Seyran i va a recollir-la. Quan arriba, la parella té una nova trobada que acaba amb tots dos molt tristos i afectats.
Més notícies: