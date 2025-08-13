TVE endarrereix encara més '¿Algo que declarar?' de Pablo Chiapella després de les seves males audiències
'Alguna cosa a declarar?', el dating show de Pablo Chiapella, retarda el seu horari dimecres a La 1
La 1 continua sense trobar un espai estable per a 'Alguna cosa a declarar?', el dating show presentat per Pablo Chiapella. El quart episodi no s'emetrà fins a les 23.30h d'aquest dimecres 13 d'agost en un nou ajust d'última hora que torna a allunyar-lo de la franja de màxima audiència.
L'inici del programa ja va estar marcat per la improvisació. La seva estrena, el passat 23 de juliol, es va produir després que la semifinal de l'Eurocopa Femenina s'allargués fins a les 23.41h. Aquesta situació li va proporcionar un potent arrossegament que es va traduir en un 13,3% de quota, molt per sobre del 10,9% que fa de mitjana la cadena. Tanmateix, el seu inici tan tardà va reduir el seu abast a 720.000 espectadors.
La tendència va canviar dràsticament la segona setmana, quan 'Alguna cosa a declarar?' va perdre 5,3 punts i es va quedar en un discret 8%, sense l'impuls d'un gran esdeveniment esportiu. Per a la tercera entrega, RTVE va optar per situar-lo a les 23.22h, un horari igualment allunyat del prime time. En aquesta franja, el programa amb prou feines va aconseguir estabilitzar-se: 8,3% de quota i 445.000 espectadors.
Davant d'aquesta evolució, la corporació pública ha decidit fer un altre pas enrere en la seva aposta per l'espai, endarrerint encara més la seva emissió. Aquest dimecres, 'Alguna cosa a declarar?' tornarà a emetre's a les 23.30h, després de les promos que ha llançat La 1.
Recordem que 'Alguna cosa a declarar?' posa a prova la compatibilitat i la capacitat d'acceptació de tots els participants des del primer moment. Els participants arriben amb maletes de diferent mida, amagant en cadascuna d'elles un secret molt personal. Com més gran és la maleta, més gran és la importància del secret.
Al llarg de diverses rondes, els secrets dels tres pretendents es revelen un a un a través de les seves maletes i, al final, el protagonista tria un pretendent. Un cop presa la decisió, es revela el secret del candidat principal, amagat en una gran maleta vermella. Si el pretendent escollit l'accepta, la parella guanya el premi i se'n va de viatge junts per conèixer-se millor.
