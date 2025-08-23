Primeres paraules de Marta Flich després del fitxatge de Gonzalo Miró pel seu programa
Gonzalo Miró copresentarà 'Directe al gra' amb Marta Flich a la graella diària de TVE
Marta Flich reacciona al fitxatge de Gonzalo Miró per 'Directo al grano'. El passat dijous 21 d’agost, TVE va fer públic que el comunicador serà el copresentador del seu nou programa d’actualitat. Minuts després, Marta Flich va reaccionar de manera breu a les seves xarxes socials.
"Anem 'directe al gra': per fi podem fer oficial el nostre! GANES", ha escrit Marta Flich a les seves xarxes socials. Unes paraules amb les quals s’intueix que està contenta amb el fitxatge de Gonzalo Miró com a copresentador en aquesta nova etapa a TVE.
Analista polític i comunicador, Gonzalo Miró té àmplia experiència en tertúlies i programes d’actualitat com 'La noche en 24 horas', 'Espejo Público', 'Liarla Pardo' o 'La Roca'. Llicenciat en Ciències Polítiques i amb formació en cinema a Nova York, aportarà una visió informada, debat constructiu i anàlisi reposada.
"Afronto amb molta il·lusió aquest projecte juntament amb una gran professional que admiro pel seu estil desenfadat i proper", afirma Gonzalo Miró. "Buscarem analitzar l’actualitat i apropar-la als espectadors d’una manera clara, directa i entretinguda, sense manipulacions ni embolcalls", afegeix.
Recordem que 'Directo al grano' desplegarà una estructura flexible. A més de la taula d’anàlisi, en què participaran cada dia diversos analistes, també comptarà amb reportatges i amb un equip de reporters especialitzats.
D’aquesta manera, la periodista i economista Marta Flich liderarà el programa. Reconeixuda pel seu estil directe, la seva ironia i la seva capacitat per explicar allò complex amb proximitat, ha desenvolupat una sòlida trajectòria a televisió i a les xarxes socials, on els seus editorials virals han connectat amb una audiència transversal. En els darrers anys ha estat lligada a Mediaset, principalment com a copresentadora de 'Todo es Mentira', tot i que també va estar al capdavant de 'Gran Hermano' i fins i tot de les Campanades el 2024.
Pel que fa a la seva franja d’emissió, serà a la tarda, tot i que encara és una incògnita la cadena i l’horari exacte. Tot apunta que serà La 1, tot i que la idea inicial era ser relleu de 'Malas Lenguas' a la sobretaula, que actualment està marcant bones audiències.
