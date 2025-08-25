Terelu Campos paralitza 'Fiesta' amb una confessió íntima sobre María Teresa Campos
Terelu Campos trenca el silenci a 'Fiesta' i compara l'adeu de Carmen Sevilla amb el de la seva mare
El record a Carmen Sevilla va tornar a ocupar la graella de Telecinco. 'Fiesta' amb Terelu Campos va abordar la polèmica gestió d'Augusto Algueró JR sobre el llegat i l'enterrament de l'actriu. Al plató, les opinions es van dividir entre qui defensava la seva discreció i qui considerava insuficient l'homenatge a una figura tan emblemàtica.
Enmig del debat, la intervenció de Terelu Campos es va convertir en un dels moments més comentats de 'Fiesta'. La presentadora va decidir fer un pas endavant i parlar en primera persona, traslladant al cas de Carmen Sevilla el que va viure amb la seva mare els darrers anys. "Jo estic totalment d'acord amb ell que impedís les visites a la seva mare. Perquè només qui ha conviscut amb una malaltia de deteriorament cognitiu important sap què és bo i què no ho és per a la persona que més estimes al món", va explicar davant dels seus companys.
Terelu Campos va voler deixar clar que les crítiques cap a la seva família per no permetre visites a María Teresa Campos no responien a un caprici, sinó a una necessitat. "És que hi ha hagut moltes persones que retreuen que no la van poder veure. A Teresa no se la va poder veure, perquè ni Teresa volia, ni estava per veure ningú. Si ella hagués estat feliç amb una visita, ni la meva germana ni jo hauríem posat el més mínim problema, però no la feia feliç", explicava.
Amb un discurs ferm, la presentadora de 'Fiesta' va posar el focus en la veritable prioritat en situacions de deteriorament cognitiu. "Amb aquest tipus de malalts el que fem és precisament pressionar-los amb una visita. Quan un vol i no es pot anteposar No es pot ser egoista! Cal fer el bé al malalt", afegia.
Però Terelu Campos no es va limitar a defensar la postura d'Algueró JR. També va compartir la sorpresa de molts en comprovar la manca d'un reconeixement més visible a la memòria de l'artista. "No entenc per què no està posat el nom de la teva mare a la tomba", va dir directament al fill de Carmen Sevilla: "Perquè la gent li pugui fer un petó o portar-li una flor en agraïment".
