La decisió de Ferit sobre el seu futur que ningú esperava escoltar a 'Una nova vida'
Ferit pren una decisió important respecte a la seva vida i el seu futur a 'Una nova vida'
En l'últim episodi de 'Una nova vida', la família Korhan va viure una vetllada que ho va canviar tot. El gran protagonista va ser en Ferit, que va sorprendre tothom amb una imatge completament diferent. Va aparèixer amb un vestit impecable, posat seriós i un aire de determinació que poques vegades havia mostrat.
"Avi, he estat pensant en el que em vas dir i he pres una decisió. Vull treballar", va confessar davant d'Halis a 'Una nova vida'. A més, va puntualitzar que no acceptaria avantatges ni càrrecs ficticis: "Aquesta vegada vull guanyar-m'ho de veritat. Fa temps que dibuixo i dissenyo en secret i, si ho veus adequat, vull demostrar-ho al departament de disseny".
El patriarca va observar els esbossos del seu nét i, tot i que mostraven la inexperiència d'un aprenent, el talent i la frescor creativa el van deixar intrigat. Amb un to sincer i vulnerable, en Ferit va llançar una petició que el definia com mai: "No busco els teus diners, avi. Només vull el teu suport per poder treballar i guanyar-me el que és meu".
Halis, encara amb reserves, li va recordar el seu historial d'abandonaments a 'Una nova vida', però en Ferit no va recular: "Tenies raó, tot el que tinc és teu. No vull tornar a presentar-me davant teu amb les mans buides. Dona'm l'oportunitat de guanyar els meus propis diners".
Ningú no esperava el que va passar després. Amb convidats presents, en Ferit es va encarar amb el seu pare, incapaç de contenir la seva fúria a 'Una nova vida': "Papa! Com has pogut enviar el xofer a fer fora la mare del cotxe enmig de la nit i a la vora de la carretera? Ja sabem que no entens què és l'amor ni el respecte, però no tens honor".
Orhan, superat per la tensió, va reaccionar amb una plantofada davant de tothom, intentant després justificar-se: només volia recuperar la seva esposa. Però en Ferit, decidit a tallar amb el passat, el va interrompre sense dubtar: "S'ha acabat! Et divorciaràs de la mama, em sents? La deixaràs en pau. A partir d'ara tindrà la vida que es mereix. I jo em divorciaré de la Seyran".
Les paraules van retrunyir a la mansió com un terratrèmol a 'Una nova vida', ja que ningú no podia creure el que estava escoltant: en Ferit disposat a separar-se de la Seyran. La família va comprendre en aquell instant que res no tornaria a ser com abans. La caiguda de velles estructures havia començat, i amb ella una etapa inèdita per als Korhan.
