El cop sobre la taula de Rocío Suárez de Puga que dona un gir a 'Valle Salvaje'
Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga a 'Valle Salvaje', està disposada a defensar-se amb tot davant del duc
Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, està disposada a defensar-se amb tot davant del duc. Aquest dilluns 18 d’agost, a les 17:20h, els espectadors poden gaudir d’un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d’altres.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', José Luis va amenaçar Rafael, advertint-lo que s’avingués a les conseqüències pel que havia fet a la seva família. El que es va descobrir va marcar un punt d’inflexió en tot el que es coneixia. La tensió entre tots dos va arribar a nivells insuportables, i l’enfrontament va semblar estar a un pas d’esclatar en quelcom més greu.
D’altra banda, Atanasi s’ho va jugar tot buscant les proves sobre qui era el legítim propietari de 'Valle Salvaje'. Però no tot van ser drames i l’Alejo va tenir una sorpresa inesperada per a la Luisa.
En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l’oferta líder entre joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d’1,3 milions d’espectadors únics de mitjana diària. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.
Què passarà al capítol de dilluns de 'Valle Salvaje'?
Al nou capítol de 'Valle Salvaje', l’Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, comparteix amb en Rafael les seves sospites sobre la mort del seu pare. No obstant això, la Luisa li recorda que té el duc a les seves mans i no dubtarà a demostrar-ho quan en José Luis reuneixi tothom per exigir que acabin amb aquesta relació prohibida. D’aquesta manera, l’Adriana està disposada a defensar-se amb tot, i queda clar quan el duc i la Victòria intenten imposar la seva voluntat sobre ells.
L’Úrsula, acorralada, s’assabenta per la Victòria que el duc planeja expulsar en Rafael, cosa que deixaria la seva estada a 'Valle Salvaje' sense sentit. El seu nou pla: convèncer en Julio per llançar un atac definitiu contra l’Adriana i en Rafael, fins i tot si això implica matar-la. A més, en Leonardo revela a la Irene que finalment s’ha sincerat amb la Bàrbara.
