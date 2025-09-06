Ningú no esperava les paraules directes de Santi Acosta per a Lydia Lozano a 'De Divendres'
El retorn de Lydia Lozano a Telecinco no va poder estar exempt d'emoció ni de polèmica. La periodista es va estrenar com a nova col·laboradora de 'De Viernes' després de dos anys d'absència a la cadena. I ho va fer amb una rebuda que va combinar homenatge, espectacle i un retrobament incòmode amb Santi Acosta, presentador del format juntament amb Beatriz Archidona.
'De Viernes' va començar amb un vídeo repassant les fites més recordades de Lydia Lozano a televisió, mentre ella avançava en silenci cap al seu seient de col·laboradora amb el plató a les fosques. Després de les imatges, va arribar el moment de la sorpresa: Santi Acosta va aparèixer a la pantalla, amb un gest seriós i una pregunta que va marcar la nit.
"Bona nit, Lydia, benvinguda a 'De Viernes'. Només tinc una pregunta per fer-te: Et caic bé o continues pensant que soc el pitjor presentador de Telecinco, com vas dir?", va llançar sense embuts el comunicador. Unes paraules amb les quals va recordar unes declaracions recents de Lydia Lozano en què havia qüestionat durament la seva tasca.
La tensió va ser immediata quan Lydia Lozano va entrar al plató, saludant afectuosament Beatriz Archidona, però en girar-se cap a Santi Acosta es va topar amb fredor. "Hola, Santi, no em fas dos petons? Jo ho entenc, amb tot el que he dit de tu...", va reconèixer en to conciliador, intentant rebaixar l'ambient, però el presentador va insistir: "Em vols respondre?".
Lydia Lozano va optar per ajornar-ho: "Et demanaré un favor, deixa'm fins que acabi la nit i t'ho contesto...". A això Santi Acosta va respondre amb fermesa: "Tenim molt de què parlar aquesta nit".
La qüestió va quedar aparcada durant l'entrevista inicial de Lydia Lozano a 'De Viernes', però va tornar abans del tancament del programa. Aquesta vegada, no hi va haver escapatòria per a la col·laboradora, que va resoldre amb una frase que va provocar somriures: "Doncs et diré una cosa... Com has canviat". Una abraçada final entre tots dos va segellar el moment, dissipant l'enfrontament i donant pas a una nova etapa en la relació professional d'ambdós.
