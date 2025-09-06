Montoya s'enfonsa com mai en revelar a 'De Divendres' que va intentar treure's la vida
Montoya ha reaparegut a 'De Divendres' explicant els mesos tan complicats que ha viscut
José Carlos Montoya va reaparèixer a 'De Viernes' després de diversos mesos d'absència i ho va fer de la manera més inesperada: relatant un dels moments més foscos de la seva vida. Convertit en fenomen viral després del seu pas per 'La isla de las tentaciones', es va consolidar com a rostre mediàtic amb la seva participació a 'Supervivientes'. Tanmateix, aquella exposició pública li va acabar passant factura a Montoya.
Tal com ell mateix va explicar, després de l'últim programa va sentir que havia tocat fons: "Quan vaig tornar de 'Supervivientes' jo ja no estava bé, aquella nit a la gala jo no era jo. Quan vaig arribar a l'hotel després del programa estava desesperat. No entenia res, no sabia què fer amb la meva vida, no trobava sortida ni sentit a res".
"Aquest temps ha estat un punt d'inflexió, han estat sis mesos en què no hi ha hagut temps d'aturar-me o tranquil·litzar-me. Jo estava treballant, era una persona normal i d'un dia per l'altre va canviar tot. A mi de la tele el que més m'agrada és que és un mitjà fantàstic per transmetre, però jo soc fan de la salut, he rebutjat ofertes que no estan escrites perquè per mi el més important és la salut, tot no s'hi val", explicava Montoya a 'De Viernes'.
Un dels passatges més impactants del seu testimoni va tenir lloc en recordar unes vacances familiars: "Vaig portar els meus pares de vacances i mentre ells eren allà a la platja, i em fa vergonya dir-ho, em vaig asomar al balcó, vaig mirar cap avall i em vaig plantejar la meva vida perquè res tenia sentit. El meu pare sabia que jo no estava bé i va venir de la platja en aquell moment perquè deia que no se sentia tranquil".
"Aquests mesos han estat molt durs escoltant dimes i diretes, s'han fet comentaris molt lletjos sobre mi i jo no he matat ni una mosca. Els concursos, l'èxit i les audiències estan molt bé, però això no és la vida", afegia el jove.
En la seva intervenció a 'De Viernes', també va voler desmuntar rumors relacionats amb la seva vida sentimental i amb la suposada influència de la seva família en la seva relació amb Anita: "Vull deixar clar que la meva família a mi no em condiciona per res. Jo, encara que tenia tota Espanya dient-me que no tornés amb l'Anita, estava enamorat d'ella. I em donava cops amb la mateixa pedra, però us asseguro que els meus pares a mi mai m'han dit el que he de fer o el que haig de fer".
Més notícies: