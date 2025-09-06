Nadie esperaba las palabras directas de Santi Acosta para Lydia Lozano en 'De Viernes'

La vuelta de Lydia Lozano a Telecinco no pudo estar exenta de emoción ni de polémica. La periodista se estrenó como nueva colaboradora de 'De Viernes' tras dos años de ausencia en la cadena. Y lo hizo con un recibimiento que combinó homenaje, espectáculo y un reencuentro incómodo con Santi Acosta, presentador del formato junto a Beatriz Archidona.

'De Viernes' comenzó con un vídeo repasando los hitos más recordados de Lydia Lozano en televisión, mientras ella avanzaba en silencio hacia su sillón de colaboradora con el plató a oscuras. Tras las imágenes, llegó el momento de la sorpresa: Santi Acosta apareció en pantalla, con un gesto serio y una pregunta que marcó la noche.

"Buenas noches Lydia, bienvenida a 'De Viernes'. Solo tengo una pregunta que hacerte ¿Te gusto o sigues pensando que soy el peor presentador de Telecinco como dijiste?", lanzó sin rodeos el comunicado. Unas palabras con las que recordó unas declaraciones recientes de Lydia Lozano en las que había cuestionado duramente su labor.

| Telecinco

La tensión fue inmediata cuando Lydia Lozano entró al plató, saludando cariñosamente a Beatriz Archidona, pero al girarse hacia Santi Acosta se topó con frialdad. "Hola Santi, ¿no me das dos besos? Yo lo comprendo con todo lo que he dicho de ti...", reconoció en tono conciliador, intentando rebajar el ambiente, pero el presentador insistió: "¿Me vas a responder?".

Lydia Lozano optó por posponerlo: "Te voy a pedir un favor, déjame hasta que acabe la noche y te lo contesto...". A lo que Santi Acosta respondió con firmeza: "Tenemos mucho de lo que hablar esta noche".

El asunto quedó aparcado durante la entrevista inicial de Lydia Lozano en 'De Viernes', pero regresó antes del cierre de programa. Esta vez, no hubo escapatoria para la colaboradora, que resolvió con una frase que provocó sonrisas: "Pues te voy a decir una cosa... Cómo has cambiado". Un abrazo final entre ambos selló el momento, disipando el enfrentamiento y dando paso a una nueva etapa en la relación profesional de ambos.