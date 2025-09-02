Mediaset confirma el retorn de Lydia Lozano i mostra el seu retorn a Telecinco
Lydia Lozano serà col·laboradora de 'De Viernes' durant la seva nova temporada a Telecinco
Ja és oficial: Lydia Lozano s'incorpora a l'equip de col·laboradors de 'De Viernes'. Telecinco ja ha oficialitzat el retorn de la periodista a les pantalles després de ser vetada fa dos anys amb el final de 'Sálvame'. Lydia Lozano debutarà aquest divendres 5 de setembre coincidint amb l'inici de la nova temporada de l'exitós format de Telecinco conduït per Santi Acosta i Beatriz Archidona.
Per tant, Lydia Lozano segueix els passos de Terelu Campos, que va tornar a Telecinco de la mà de 'De Viernes', just després del seu pas per 'Mañaneros' i 'D Corazón' a La 1. La periodista s'integrarà a l'equip de col·laboradors de 'De Viernes' integrat per la mateixa Terelu Campos, Ángela Portero, José Antonio León, Antonio Montero, Antonio Rossi i Patricia Pérez. Es desconeix si hi haurà alguna baixa a l'elenc, tot i que els darrers mesos ja hi ha hagut diversos moviments de cadires entre Montero i Pérez.
D'aquesta manera, Lydia Lozano torna a Telecinco dos anys després del final de 'Sálvame' i després de ser vetada a Mediaset.Durant dues dècades havia participat com a col·laboradora a 'A tu lado', 'Salsa rosa', 'TNT', 'Hormigas blancas' o 'La Noria'. Així com multitud de debats de realities com 'Gran Hermano', 'Supervivientes' o 'La isla de las tentaciones'.
Després de la seva sortida de Telecinco i la seva participació a 'Sálvese quien pueda' a Netflix, va fer el salt a TVE. Va aterrar com a col·laboradora de 'Mañaneros' i també va participar a 'Baila como puedas' com a concursant. A més, també va ser a 'Ni que fuéramos' des dels seus inicis fins al salt a la fallida 'La família de la tele'.
Lydia Lozano tornarà a Telecinco per la porta gran i ja s'ha llançat la seva primera promo en què torna a casa seva. Ho fa just la mateixa setmana en què han tornat els seus companys de 'La família de la tele' a Ten amb 'No som ningú'. I és que Lydia Lozano, juntament amb Chelo García-Cortés, han estat les dues grans absències del nou programa de María Patiño.
