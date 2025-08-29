Novedades en 'El Hormiguero', con el fichaje de una finalista de 'Tu cara me suena'

'El Hormiguero' regresa a lo grande el próximo lunes 1 de septiembre a Antena 3. El programa más visto de la televisión, con Pablo Motos, cumple 20 años después de cerrar el pasado curso acumulando 11 años de liderazgo consecutivo. El programa logró en su anterior temporada un 15,3% de cuota media y más de 2 millones de espectadores, coronándose un año más como lo más visto de la noche.

De este modo, 'El Hormiguero' abrirá su primera semana de la temporada con Bertín Osborne y Sergio Ramos (lunes), Joaquín Sánchez y Susana Saborido (martes), Arturo Pérez- Reverte (miércoles) y Ester Espósito (jueves). Raphael, Mar Flores, Malú, Pablo López, Sebastián Yatra o Mika serán algunos de los primeros invitados de la temporada.

Además, la familia de 'El Hormiguero' se hace más grande este año con las incorporaciones de la creadora de contenido Esperansa Grasia y la nueva sección de Juan Carlos Ortega. La finalista de 'Tu cara me suena' se une al equipo y lo único que ha adelantado sobre su sección es que su objetivo es "marear a Pablo". Por su parte, Juan Carlos Ortega traerá el primer consultorio del mundo con personajes hechos por Inteligencia Artificial.

| Atresmedia

Y continúan las secciones "Cochinando", con David de Jorge; "Japón", con El Monaguillo, Jorge Salvador, Suko, y la magia de Piedrahita. También "Pasarse de la raya", con Pablo Motos; y la sección estrella de 'El Hormiguero', la ciencia de Marron, con la tecnología más puntera. Así como los vídeos Virales de Jordi Moltó, los 6.000 euros de Openbank y el coche de Flexicar.

Como no, seguirán las tertulias de actualidad con Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo, Rubén Amón, María Dabán y Rosa Belmonte. Y la tertulia cómica con Susi Caramelo, Piedrahita, El Monaguillo y Marron. Y por supuesto, las hormigas, Trancas, Barrancas… y Petancas.

La película de 'El Hormiguero'

Como cada temporada, 'El Hormiguero' comenzará con una película rodada a lo largo de todo el año con las estrellas que han acudido. Participarán Bill Murray, Robbie Williams, Antonio Banderas, Aitana, Lamine Yamal, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Rauw Alejandro, Marc Márquez, Carlos Alsina o Jean Reno.

Este año estrena "Pánico en la gala", donde una conspiración desde las más altas esferas intenta sabotear la celebración de los 20 años de 'El Hormiguero' con las más sucias tretas. ¿Conseguirán detenerla Trancas y Barrancas?