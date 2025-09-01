Audiències: '¡Allà Tu!' s'acomiada amb màxim, però no pot contra el cinema de La 1
'Fiesta' és la tercera opció en audiències a la tarda de Telecinco davant del cinema
'Allà tu!' puja en audiències a màxim de temporada en el seu comiat a Telecinco amb un 9% i 532.000 espectadors. El lideratge de la nit és per a 'La pel·lícula de la setmana: Sombras del pasado' amb un bon 10,3% i 1.038.000 seguidors a La 1. Per la seva banda, la sèrie turca 'Una nova vida' és la segona opció a prop amb un 10,3% i 862.000 seguidors a Antena 3.
A laSexta, la pel·lícula "Missió Impossible: Sentència Mortal" funciona en audiències amb un estupend 8,4% i 737.000 seguidors. Per la seva banda, la reposició de 'Cuarto Milenio' es conforma amb un correcte 5,1% i 479.000. Finalment, 'Versió Espanyola' puja a un 3% i 278.000 a La 2.
'Fiesta' baixa en audiències, sent la tercera opció en la seva franja amb un pobre 8,8% i 757.000 seguidors a Telecinco. El lideratge a la sobretaula és per al Multicine amb un 13% de quota i 1.165.000 telespectadors. Per la seva banda, Aquí la Tierra' es manté en un 9,1% i 772.000 espectadors a l'última hora de la tarda de La 1. A més, La Vuelta puja a La 1 a un 10,3% i 923.000.
Al matí, Cuatro és la segona opció gràcies a 'Volando Voy' (7% i 9,4%) i 'Viajeros Cuatro' (9,2% i 9,5%). En canvi, a Telecinco, les reposicions de 'Got Talent' no funcionen amb un 6,7% i 341.000 telespectadors, deixant Informativos Telecinco en un 6,3%. Per la seva banda, 'D Corazón' puja a un bon 9,5% i 570.000 fidels a La 1.
'La Ruleta de la Suerte' lidera el migdia en audiències amb distància amb un 16,2% i 1.249.000 des d'Antena 3. La primera edició d'Antena 3 Notícies és l'informatiu més vist del dia amb 1.727.000 seguidors juntament amb un 19,7% de share.
Antena 3 lidera el diumenge en audiències
Antena 3 aconsegueix el lideratge en audiències del diumenge 31 d'agost amb un 10,6% de share. La 1 és segona amb un 9%, mentre Telecinco es conforma amb la tercera posició amb un pobre 7,6%. Cuatro amb un 6,3% aconsegueix superar laSexta, que tanca la llista amb un 5,9%.
Aquest diumenge, el 53,6% de la població va connectar en algun moment amb alguna cadena. La mitjana de consum per espectador és de 2,5 hores, és a dir, 152 minuts per persona.
