Oriol Tarrasón da un giro a 'Sueños de Libertad' tras lo ocurrido inesperadamente

Gabriel, personaje de Oriol Tarrasón, se adelanta a Andrés y deja a Begoña sin palabras. Este martes 2 de septiembre, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', Gema vio una oportunidad en la compra de la cantina, cansada de su trabajo en la tienda. Andrés volvió con esperanzas tras su encuentro con un trabajador. Gabriel y María chocaron ante la posibilidad de firmar un acuerdo con los demandantes, pero Gabriel movió ficha y la prensa se hizo eco del escándalo.

Carmen y Claudia recibieron una carta de Fina y Ángela se presentó en casa de los De la Reina con un propósito claro. Don Pedro chantajeó a Digna para que no le abandonara, aunque ella estaba decidida a acabar su relación. Digna fue incapaz de contarle la verdad a Gema, mientras Irene confesó a Cristina su arrepentimiento por lo que hizo a Joaquín.

| Atresmedia, tveo.es

Recordamos que, este curso, 'Sueños de Libertad' ha triunfado en audiencias, siendo la serie más vista de la televisión, mejorando incluso los datos de su temporada de estreno. La ficción diaria de Antena 3 ha liderado, consiguiendo una media de 1,2 millones de seguidores, más de 2 millones de espectadores únicos y un 13,3% de cuota. 'Sueños de Libertad' ha conseguido gran ventaja respecto a sus competidores, de 5,6 puntos sobre Telecinco y de 5 puntos sobre La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del martes de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', el escándalo de la fábrica estalla en la prensa el día del cumpleaños de Begoña. Además, Marta les confiesa a las chicas la verdad sobre su relación con Fina. Paralelamente, la tensión entre Luis, Luz y Cristina sigue en aumento y, más tarde, la intervención de Andrés con los trabajadores tiene consecuencias inesperadas.

Mientras tanto, Irene sigue intentando acercarse a Digna, pero algo en su actitud la intriga y el futuro de Pelayo queda en el aire tras la filtración a la prensa. Gema, por su parte, se fija en la cantina mientras Raúl trata de retener a Gaspar. Entonces, Damián da un paso hacia Tasio, pero no obtiene la respuesta que esperaba. Finalmente, Gabriel, personaje de Oriol Tarrasón, se adelanta a Andrés y deja a Begoña sin palabras.