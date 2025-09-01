Telecinco aposta per Cristina Lasvignes per a '¡Vaya Fama!' amb Fran Ramírez
Cristina Lasvignes i Fran Ramírez seran els presentadors de '¡Vaya Fama!' el cap de setmana a Telecinco
Telecinco ja té presentadors per al relleu de 'Socialité' el cap de setmana. Més d’un mes després del final del programa presentat per María Verdoy i Antonio Santana, la cadena torna a apostar per la franja del migdia el cap de setmana. Des d’aquest dissabte 6 de setembre, '!Vaya Fama!' narrarà l’última hora dels famosos amb un to àcid, irreverent i divertit
Produït per Cuarzo Producciones ('Supervivientes', 'La Isla de las Tentaciones'), el format analitzarà les notícies de més impacte en el món del cor amb exclusives, reportatges, investigacions i connexions en directe. Així com els ‘momentazos’ que protagonitzaran al plató el seu equip de col·laboradors i reporters. Tot això amb Cristina Lasvignes i Fran Ramírez al capdavant de '!Vaya Fama!'.
D’aquesta manera, Cristina Lasvignes, al capdavant de 'El Diario de Verano' des del passat 21 de juliol, continuarà lligada a Telecinco. Es posa al capdavant d’aquest nou format ara el cap de setmana. Recordem que la favorita inicialment era Carmen Alcayde, però finalment Mediaset ha decidit continuar apostant per Cristina Lasvignes en el seu elenc de presentadors.
Ho farà juntament amb el comunicador, reporter i guionista Fran Ramírez, que afronta ara el seu primer projecte com a presentador a la televisió nacional després del seu pas per Aragón Televisión. Ha conduït l’espai de reportatges 'Aragón es Ohio' i 'Agujero de gusano', dedicat a la ciència en clau distesa. A més, ha estat reporter i redactor de formats com 'Cazamariposas' a Divinity. També ha treballat a la ràdio, amb diferents seccions i programes d’humor a Onda Cero i Aragón Radio, i és un dels autors de la web satírica Errado de Aragón.
Amb '!Vaya Fama!', Telecinco intentarà guanyar terreny en una franja dominada per 'La Ruleta de la Suerte' després de les males audiències de 'Socialité'. Durant els últims mesos, a més, 'D Corazón' també havia aconseguit superar l’anterior format, que es movia al voltant del 7% de quota. De fet, des de la seva cancel·lació, el programa d'Anne Igartiburu ha aconseguit fins i tot superar el doble dígit, guanyant terreny al matí del cap de setmana.
Més notícies: