Dani Tatay rep la millor de les notícies després del que ha passat a 'Sueños de Libertad'
L'Andrés, personatge de Dani Tatay a 'Sueños de Libertad', torna amb esperances després de la seva trobada amb un treballador
L'Andrés, personatge de Dani Tatay, torna amb esperances després de la seva trobada amb un treballador. Aquest dilluns 1 de setembre, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', en Don Pedro, molt desesperat, va intentar retenir la Digna, mentre la Luz va prendre una decisió que va sacsejar la directiva. La demanda va dividir l'empresa i va complicar les negociacions d'en Gabriel. En Gaspar va revelar les seves intencions de vendre la cantina i l'Andrés va voler agafar les regnes del conflicte amb els treballadors.
La Gema, cansada de la seva feina a la botiga, va voler canviar d'aires. La Carmen i la Claudia van témer el pitjor sobre el parador de la Fina i la Marta, afectada per la marxa, va deixar en Pelayo i en Vaca esperant. Tanmateix, en Pelayo va rebre una notícia que ho va canviar tot.
Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d'estrena. La ficció diària d'Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d'1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d'espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit un gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.
Què passarà al capítol de dilluns de 'Sueños de libertad'?
En aquest capítol de 'Sueños de libertad', la Gema veu una oportunitat en la compra de la cantina, cansada de la seva feina a la botiga. L'Andrés, personatge de Dani Tatay, torna amb esperances després de la seva trobada amb un treballador. En Gabriel i la María xoquen davant la possibilitat de signar un acord amb els demandants, però en Gabriel mou fitxa i la premsa es fa ressò de l'escàndol.
La Carmen i la Claudia reben una carta de la Fina i l'Àngela es presenta a casa dels De la Reina amb un propòsit clar. En Don Pedro xantatgeja la Digna perquè no l'abandoni, tot i que ella està decidida a acabar la seva relació. La Digna és incapaç d'explicar la veritat a la Gema, mentre la Irene confessa a la Cristina el seu penediment pel que va fer al Joaquín.
