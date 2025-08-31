Las palabras de Jano Mecha sobre cómo es trabajar con Ana Rosa Quintana en Telecinco

En los últimos meses, Jano Mecha ha ganado terreno como presentador en Telecinco. Tras varias etapas como reportero, redactor en plató y luego como sustituto en 'La mirada crítica', se convirtió en el copresentador de Ana Rosa Quintana en las mañanas. Este rol lo seguirá desempeñando en la nueva temporada de 'El programa de Ana Rosa', que arrancará el próximo lunes 8 de septiembre.

Un papel que no esperaba tener, como ha desvelado en una entrevista en Bluper: "Si te soy sincero, no. No soy una persona demasiado ambiciosa, de ponerme metas. He ido trabajando poco a poco, todos los días, intentando hacer lo que se me mandaba lo mejor posible".

Además, Jano Mecha ha revelado cómo es trabajar con Ana Rosa Quintana: "Llega todas las mañanas a la redacción y lo primero que dice es un 'buenos días' en alto. Y todo el mundo le da los buenos días. Llega con una energía súper positiva y unas ganas contagiosas, con todo leído y estudiado".

| Mediaset

"Siempre digo que es una buena jefa y una buena profesional. Esto va a sonar pelota, pero la muestra de que es una buena jefa es que Ana Rosa lleva veinte años trabajando prácticamente con el mismo equipo, un equipo muy fiel. Eso no lo pueden decir otras profesionales", añadía.

De este modo, se ha mostrado contento en Unicorn Content: "Cuando la gente lleva veinte años en la productora y prácticamente no se ha movido, hay que preguntarse por qué. En primer lugar, porque las condiciones que ofrecen son buenas para lo que ofrece el mercado. Segundo, el trato es muy bueno y es una escuela magnífica que premia mucho la fidelidad de los profesionales".

Además, ha confesado como le dijo la presentadora que iba a ser copresentador de 'El programa de Ana Rosa': "Siempre digo que es una persona que hace fácil lo difícil. No fue una conversación de: 'Jano, tú me vas a sustituir'. No, simplemente un día dijo: 'Este viernes no puedo venir, Jano, así que calienta que sales'. Todo fue bastante natural".

"Todo el mundo me pregunta si estaba nervioso. Yo pienso que me ha llegado cuando me tenía que llegar.Después de veinte años, controlo perfectamente el formato, los contenidos, el tono editorial del programa... Me dicen que me tendrían que poner un busto en Unicorn", ha concluido Jano Mecha.