Pepa Bueno se estrena en el Telediario de TVE con una entrevista a Pedro Sánchez

Los Telediarios de TVE arrancan una nueva etapa con un invitado de altura. En el mismo día de su regreso a los informativos de RTVE, la periodista Pepa Bueno entrevistará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Será al término de la segunda edición del Telediario el próximo lunes 1 de septiembre.

Pepa Bueno preguntará al jefe del Ejecutivo sobre los principales asuntos de la actualidad nacional e internacional en una de las entrevistas políticas más esperadas. Se realizará en el plató del Telediario en Torrespaña y podrá seguirse en directo en La 1, La 2, Canal 24 horas, RNE y RTVE Play

Recordamos que, trece años después de presentar el Telediario por última vez, Pepa Bueno regresa a los Servicios Informativos de RTVE. Presentará y dirigirá el Telediario de las 9h de la noche, una de las ediciones más emblemáticas de sus informativos. Un repaso a la actualidad nacional e internacional aportando pluralidad, análisis y contexto y dando voz también a sus protagonistas.

| RTVE

"Es como cerrar un círculo, volver a donde aprendí el oficio y me convertí en la periodista que soy. El mundo que conocemos está en un proceso de cambio profundo y poder contarlo con la redacción de los Servicios Informativos de TVE es muy estimulante porque trabajas con la seguridad de la solvencia, el rigor y la innovación", dijo Pepa Bueno tras su fichaje.

Hace tan solo unos días entraba en 'Malas Lenguas' para dar sus primeras impresiones: "Estoy deseando empezar para descansar, porque luego ya será hacer un Telediario que todos sabemos hacer, pero estos días son días de preparativos muy intensos y para mí de mucha emoción. Es el reencuentro con los compañeros y el reencuentro con una dinámica de trabajo que me encanta y que me apasiona, la información audiovisual, y que hacía muchos años que no hacía".

De este modo, el lunes 1 de septiembre arrancará la nueva temporada de los Telediarios de TVE. Este día también se incorporará Lorena Baeza al matinal junto a Álex Barreiro. Por su parte, Alejandra Herranz continuará al frente del Telediario 1, aunque ya ha retomado su trabajo tras las vacaciones. Finalmente, el sábado 6 de septiembre será el turno del estreno del Telediario Fin de Semana de la mano de Marc Sala y Lourdes Maldonado.