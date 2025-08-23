Pepa Romero s'emociona en anunciar la mort d'un col·laborador de 'Y ahora Sonsoles'.
Pepa Romero anuncia en directe la mort del periodista Javier Cid, col·laborador de 'Y ahora Sonsoles'
El periodisme espanyol viu un moment de consternació després de conèixer-se la mort de Javier Cid, redactor d'El Mundo i col·laborador en televisió. La seva defunció, ocorreguda aquest divendres a Madrid als 46 anys, ha deixat desolats companys de la premsa escrita. Tanmateix, també als que van compartir plató amb ell en programes de televisió, com 'Y ahora Sonsoles'.
La notícia es va fer pública durant l'emissió de 'YAS Verano', quan Pepa Romero, visiblement afectada, va interrompre el to habitual del programa per traslladar a l'audiència el dolor de tota la redacció. "Hem d'acabar amb una notícia trista per a la professió, per al món del periodisme. El nostre company Javier Cid ha mort", va expressar amb la veu trencada en revelar la trista notícia als espectadors en directe.
Javier Cid va desenvolupar una trajectòria marcada per l'elegància i el compromís social, especialment en la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI, una faceta de la qual ell mateix se sentia particularment orgullós. Així ho va recordar la presentadora de l'espai d'Antena 3: "Va destacar amb elegància en tots els àmbits periodístics als quals es va dedicar. Sempre se sentia especialment orgullós de la seva tasca en defensa dels drets del col·lectiu LGTBI. Li teníem un gran afecte, jo personalment i la Lorena també".
L'homenatge de Pepa Romero va culminar amb un missatge directe als seus éssers estimats, en nom de tot l'equip. " Enviem una abraçada molt gran a la família i a tu Javier, allà on siguis, un petó enorme. Nosaltres ens veiem dilluns a les 17h", va acomiadar la periodista 'YAS Verano', visiblement trencada. De fet, Lorena Vázquez també va girar en directe la seva cadira per evitar trencar-se davant les càmeres del programa d'Antena 3.
L'adeu sobtat de Javier Cid deixa un buit a la redacció d'El Mundo i a la televisió, on va deixar una empremta inesborrable. El seu compromís, professionalitat i proximitat queden com a llegat en una professió que avui plora la seva pèrdua.
Més notícies: