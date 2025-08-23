Pepa Romero se rompe al anunciar la muerte de un colaborador de 'Y ahora Sonsoles'

El periodismo español vive un momento de consternación tras conocerse la muerte de Javier Cid, redactor de El Mundo y colaborador en televisión. Su fallecimiento, ocurrido este viernes en Madrid a los 46 años, ha dejado desolados a compañeros de la prensa escrita. Sin embargo, también a los que compartieron plató con él en programas de televisión, como 'Y ahora Sonsoles'.

La noticia se hizo pública durante la emisión de 'YAS Verano', cuando Pepa Romero, visiblemente afectada, interrumpió el tono habitual del programa para trasladar a la audiencia el dolor de toda la redacción. "Tenemos que terminar con una triste noticia para la profesión, para el mundo del periodismo. Nuestro compañero Javier Cid ha fallecido", expresó con la voz rota al revelar la triste noticia a los espectadores en directo.

Javier Cid desarrolló una trayectoria marcada por la elegancia y el compromiso social, especialmente en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, una faceta de la que él mismo se sentía particularmente orgulloso. Así lo recordó la presentadora del espacio de Antena 3: "Destacó con elegancia en todos los ámbitos periodísticos a los que se dedicó. Siempre se sintió especialmente orgulloso por su labor en defensa de los derechos del colectivo LGTBI. Le teníamos un gran cariño, yo personalmente y Lorena también".

| Antena 3

El homenaje de Pepa Romero culminó con un mensaje directo a sus allegados, en nombre de todo el equipo. "Mandamos un abrazo muy grande a la familia y a ti Javier, allí donde estés un beso enorme. Nosotros nos vemos el lunes a las 17h", despidió la periodista 'YAS Verano', visiblemente rota. De hecho, Lorena Vázquez también giró en directo su silla para evitar romperse ante las cámaras del programa de Antena 3.

El repentino adiós de Javier Cid deja un vacío en la redacción de El Mundo y en la televisión, donde dejó una huella imborrable. Su compromiso, profesionalidad y cercanía quedan como legado en una profesión que hoy llora su pérdida.