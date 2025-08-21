Primeres paraules d'Amador Mohedano sobre el seu estat després d'una imatge preocupant
Amador Mohedano dona nous detalls a 'Vamos a ver' sobre el seu estat de salut després d'una imatge que ha sorprès pel seu físic
La imatge recent d'Amador Mohedano publicada per la seva filla a les xarxes socials ha despertat una onada de preocupació entre els seus seguidors. El seu dràstic canvi físic, visiblement més prim després del seu ingrés hospitalari, ha generat nombroses especulacions sobre el seu estat de salut. Tot i que Gloria Camila va intentar tranquil·litzar tothom a 'Tardear', assegurant que el seu oncle "es troba bé", els dubtes han continuat.
Per això, Amador Mohedano va decidir trencar el seu silenci i explicar la seva versió en primera persona. "La meva filla fa una foto i amb bona intenció la puja a les xarxes socials i per aquí ve l'escàndol, però jo estic bé. Aquí encara hi ha molt d'oncle en aquest cos, com diu la cançó de la Jurado", va començar dient, tot i que va admetre que la seva recuperació no ha finalitzat.
"Després que em donessin l'alta vaig tenir un problema amb la circulació perquè se'm van inflar els peus d'una manera que semblaven com les potes d'un elefant... I és clar, jo tinc un tractament, uns medicaments que me'ls prenc cada dia, sis pastilles. El que passa és que m'he d'anar recuperant", va explicar, detallant les seqüeles del seu pas per l'hospital a 'Vamos a ver'.
"La veu, que possiblement avui la tinc una mica millor, després més tard se'm posa pitjor perquè em prenc el meu gaspatxo fresquet i potser la forço a la veu. Es veu que em van fregar una corda vocal amb les gomes quan me les van posar i m'ha molestat aquests dies enrere, però estic bé", ha revelat després d'una endoscòpia.
A més, Amador Mohedano va fer broma sobre la seva notable pèrdua de pes: "M'he quedat més prim, ho sé. Estic com quan vaig tornar de l'illa".
Cal destacar que Gloria Camila va oferir més detalls sobre l'evolució del seu oncle: "Jo a ell el vaig veure físicament. És veritat que durant la seva estada a l'hospital no va poder menjar sòlids i que va ser per l'estómac. Fins que ha estat més estable, ara menja bé, menja millor, ha anat a poc a poc... D'un dia per l'altre no agafarà el pes que necessita, però ara té menys inflor als turmells, la circulació va millor, ara menja més, té més gana... Va a poc a poc".
"M'ho ha dit, que està bé, simplement el de la gola l'ha deixat una mica més tocat pel tub que li van posar. Per la resta està bé, està amb ganes. Ara s'haurà de cuidar molt més, l'estómac ja sabem que és complicat i no podrà menjar cert tipus d'aliments. Després haurà d'anar a revisió, i això va amb el temps", va concloure.
