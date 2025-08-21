Primeras palabras de Amador Mohedano sobre su estado tras una preocupante imagen

La imagen reciente de Amador Mohedano publicada por su hija en redes sociales ha despertado una ola de preocupación entre sus seguidores. Su drástico cambio físico, visiblemente más delgado tras su ingreso hospitalario, generó numerosas especulaciones sobre su estado de salud. Aunque Gloria Camila intentó tranquilizar a todos en 'Tardear', asegurando que su tío "se encuentra bien", las dudas continuaron.

Por eso, Amador Mohedano decidió romper su silencio y contar su versión en primera persona. "Mi hija hace una foto y con buena intención la sube a las redes sociales y por ahí viene el escándalo, pero yo estoy bien. Aquí hay todavía mucho tío en este cuerpo, como dice la canción de la Jurado", comenzó diciendo, aunque admitió que su recuperación no ha finalizado.

"Después de que me dieran el alta tuve un problema con la circulación porque se me hincharon los pies de una forma que parecían como las patas de un elefante... Y claro, yo tengo un tratamiento, unos medicamentos que me los tomo todos los días, seis pastillas. Lo que pasa es que me tengo que ir recuperando", explicó, detallando las secuelas de su paso por el hospital en 'Vamos a ver'.

| Europa Press

"La voz, que posiblemente hoy la tenga un poco mejor, luego más tarde se me pone peor porque me tomo mi gazpachito fresquito y a lo mejor la fuerza en la voz. Se ve que me rozaron una cuerda vocal con las gomas cuando me las metieron y me ha molestado estos días de atrás, pero estoy bien", ha revelado tras una endoscopia.

Además, Amador Mohedano bromeó sobre su notable pérdida de peso: "Me he quedado más delgado, lo sé. Estoy como cuando vine de la isla".

Cabe destacar que Gloria Camila ofreció más detalles sobre la evolución de su tío: "Yo a él le vi físicamente. Es verdad que en su estancia en el hospital no pudo comer sólidos y que fue por el estómago. Hasta que ha estado más estable, ahora come bien, come mejor, ha ido poco a poco... De un día para otro no va a coger el peso que necesita, pero ahora está menos hinchado en los tobillos, la circulación va mejor, ahora come más, tiene más apetito... Va poco a poco".

"Me lo ha dicho, que está bien, simplemente lo de la garganta le ha dejado un poco más tocado por el tubo que le metieron. Por lo demás está bien, está con ganas. Ahora se tendrá que cuidar mucho más, el estómago ya sabemos que es complicado y no podrá comer cierto tipo de alimentos. Luego tendrá que ir a revisión, y esto va con el tiempo", concluyó.