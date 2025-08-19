Primeras palabras de Rocío Carrasco tras confirmarse su nuevo proyecto en TVE

Rocío Carrasco ha vuelto a sonreír ante las cámaras. Después de que su aparición en el estreno de 'La familia de la tele', la hija de Rocío Jurado ha encontrado una nueva oportunidad en 'Hasta el fin del mundo'. Se trata de la gran apuesta de aventuras que prepara TVE y que se grabará en Latinoamérica.

Antes de subirse al avión con destino a Costa Rica, Rocío Carrasco atendió a los medios y dejó claras sus sensaciones: "Nos vamos, nos fuimos. Estoy muy agradecida por darme la oportunidad de vivir esta experiencia, que me parece una experiencia maravillosa".

Rocío Carrasco no viaja sola, ya que a su lado estará Anabel Dueñas, su mejor amiga y compañera inseparable. Juntas formarán equipo en 'Hasta el fin del mundo', algo que Rocío Carrasco valora de manera especial: "Con mejor compañía no podía ir".

| Europa Press

Aunque se mostró prudente sobre lo que puede dar de sí esta experiencia, sus expectativas son positivas. "Espero vivirla, pasármelo bien y pues nada, eso, vivir la experiencia", aseguró. Rocío Carrasco incluso ironizó sobre la sorpresa que ha causado su fichaje en el programa: "No sé si sorpresa, pero bueno, pues eso, una persona normal y corriente".

Además, subrayó el buen momento personal en el que se encuentra: "Ahora sí, sino no lo hubiera podido hacer, pero ahora sí. Estoy perfecta, estoy muy bien".

Uno de los aspectos más comentados era cómo afrontaría su ausencia en casa, especialmente en lo relativo a su relación con Fidel Albiac. Rocío Carrasco explicó que ambos tienen claro cómo repartirse las responsabilidades: "Bueno, nos tenemos que repartir los quehaceres y los trabajos y las cosas. Él está ocupado de otras, por lo tanto…". Además, recalcó que cuenta con todo su respaldo: "Él sabe que es una cosa buena para mí y que me apetecía mucho. Todo lo que sea bueno para mí, él lo apoya".

No obstante, Rocío Carrasco evitó entrar en cuestiones familiares más delicadas, como el estado de salud de Amador Mohedano o la situación de José Fernando tras la muerte de Michu. Prefirió zanjar la conversación con un guiño a su inminente aventura: "Yo lo que sé es que me voy, que me voy, señores... ¡Que me voy! Me voy al fin del mundo, que lo sepáis".