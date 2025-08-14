La promesa de Manu Pascual en directe si guanya el rosco de 'Pasapalabra'
Manu Pascual s'ha atrevit amb una promesa amb els famosos convidats de 'Pasapalabra'
La tensió pel milionari pot de 'Pasapalabra' no va impedir que aquest dimecres, 13 d'agost, es visquessin moments d'humor a Antena 3. Amb 1.990.000 euros en joc, Manu Pascual i Rosa Rodríguez van afrontar una nova jornada. Van estar acompanyats per Isabel Moreno i Alfred García a l'equip blau, i per José Lamuño i Cecilia Gómez a l'equip taronja.
L'inici va deixar una de les escenes més comentades. Roberto Leal, atent als gestos de l'actriu de 'Sueños de libertad', li va dir: "Ara sí, estàs comodíssima", recordant que els nervis dels dies anteriors semblaven haver-se esvaït. Isabel Moreno, amb un somriure còmplice, va respondre: "Ara estic contenta, saps per què?"
La resposta va sorprendre tothom: "Perquè ens ha dit en Manu que si avui guanya, ens porta de viatge amb ell". El detall de la destinació, però, seguia sent un misteri a 'Pasapalabra': "No t'ha dit on. Potser, és per l'extraradi de la Comunitat de Madrid, que és molt bonic", va bromejar Roberto Leal, a la qual cosa Manu Pascual va replicar amb ironia: "Home, l'extraradi és molt lluny, una mica més a prop"
Entre les fantasies viatgeres, Alfred, recordant els seus dies a 'Operación Triunfo' el 2017, va confessar que li encantaria anar a Llatinoamèrica "per fer una gira". El presentador no va deixar passar l'ocasió per tornar-li la picada d'ullet: "Com lligues!". Rosa Rodríguez, la rival de Manu Pascual a El Rosco, també es va sumar a la idea d'un viatge conjunt si ella era la guanyadora: "La pilota és al seu terreny", va sentenciar Cecilia Gómez, generant rialles al plató.
Finalment, la tarda va acabar amb empat: 22 encerts per a cadascun a la prova final, mantenint intacte l'anhelat pot. Tanmateix, les xifres acumulades per ambdós concursants no són gens menyspreables. Manu, que ja suma 316 programes, abandonaria amb 196.800 euros si caigués a La Silla Azul, mentre Rosa, per la seva banda, s'acomiadaria amb 97.200.
Aquest dimecres, 'Pasapalabra' va arrasar amb un 21,2% de share, triplicant els seus dos principals rivals en 13,9 i 14,3 punts. Va promediar 1.495.000 televidents de mitjana i 2,4 milions d'espectadors únics en la seva emissió.
