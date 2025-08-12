Rafa Castaño sorprèn amb les seves paraules sobre el premi de 'Pasapalabra' i Hisenda
Rafa Castaño s'ha pronunciat sobre què va fer amb el premi que va guanyar a 'Pasapalabra'
Rafa Castaño torna a ser un dels protagonistes de la televisió com a concursant de 'Agárrate al sillón'. Qui va ser un dels mítics concursants de 'Pasapalabra' a Telecinco i guanyador a l'etapa d'Antena 3, forma part cada tarda del concurs presentat per Eugeni Alemany. Ho fa després d'haver-se endut al març de 2023 el pot de 2.272.000 euros del concurs estrella de la televisió.
Durant aquests més de dos anys, Rafa Castaño ha abandonat la televisió i no n'hem sabut res. Ara, després del seu retorn a 'Agárrate al sillón', ha revelat què va fer amb el premi: "M'ha anat bé per prendre'm uns anys sabàtics i no estar preocupat pels diners. És veritat que he fet cursos d'intel·ligència artificial i m'he dedicat a estudiar i a formar-me".
"No he tingut grans despeses. I a Madrid, guanyant el pot, no et dona per a una casa, però m'he pogut permetre un lloguer una mica més alt. Això ha estat una sort, perquè vivint a Madrid, doncs és complicat", afegia, en una entrevista a Hoy.
A més, també s'ha mullat quan li han preguntat si li "va doldre" els impostos que va haver de pagar a Hisenda: "De cap manera. Primer, jo ja sabia que el meu premi no era l'oficial, sinó que era el net. I segon, sempre dic que sense els serveis públics no estaria aquí. A mi la sanitat i l'educació pública m'han ajudat".
"Sempre llanço el missatge que jo visc bé i crec que cal contribuir, perquè ens va bé a tots. Darrerament es viu com si la societat no existís i com si cadascú fos una mica com si això fos 'El juego del calamar'. I és al contrari, crec que el missatge ha de ser diferent, i jo sempre seré algú que defensi el contribuir quan em toca", concloïa Rafa Castaño.
Cal destacar que, en audiències, 'Agárrate al sillón' continua molt lluny de 'Pasapalabra'. El concurs en què participa Rafa Castaño, aquest dilluns, es va quedar en un 9,3% i 665.000 seguidors. Per la seva banda, 'Pasapalabra' va arrasar amb un gran 19,5% juntament amb 1.377.000 telespectadors a Antena 3.
