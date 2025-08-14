La promesa de Manu Pascual en directo por si gana el rosco de 'Pasapalabra'

La tensión por el millonario bote de 'Pasapalabra' no impidió que este miércoles, 13 de agosto, se vivieran momentos de humor en Antena 3. Con 1.990.000 euros en juego, Manu Pascual y Rosa Rodríguez afrontaron una nueva jornada. Estuvieron acompañados por Isabel Moreno y Alfred García en el equipo azul, y por José Lamuño y Cecilia Gómez en el equipo naranja.

El arranque dejó una de las escenas más comentadas. Roberto Leal, atento a los gestos de la actriz de 'Sueños de libertad', le dijo: "Ahora sí, estás comodísima", recordando que los nervios de los días anteriores parecían haberse esfumado. Isabel Moreno, con una sonrisa cómplice, respondió: "Ahora estoy contenta, ¿sabes por qué?".

La respuesta sorprendió a todos: "Porque nos ha dicho Manu que si hoy gana, nos lleva de viaje con él". El detalle del destino, sin embargo, seguía siendo un misterio en 'Pasapalabra': "No te ha dicho dónde. A lo mejor, es por el extrarradio de la Comunidad de Madrid, que es muy bonito", bromeó Roberto Leal, a lo que Manu Pascual replicó con ironía: "Hombre, el extrarradio es muy lejos, un poquito más cerquita".

| Atresmedia

Entre las fantasías viajeras, Alfred, recordando sus días en 'Operación Triunfo' en 2017, confesó que le encantaría ir a Latinoamérica "para hacer una gira". El presentador no dejó pasar la ocasión para devolverle el guiño: "¡Cómo hilas!". Rosa Rodríguez, la rival de Manu Pascual en El Rosco, también se sumó a la idea de un viaje conjunto si ella era la ganadora: "La pelota está en su tejado", zanjó Cecilia Gómez, generando risas en el plató.

Finalmente, la tarde terminó con empate: 22 aciertos para cada uno en la prueba final, manteniendo intacto el ansiado bote. Sin embargo, las cifras acumuladas por ambos concursantes no son nada despreciables. Manu, que suma ya 316 programas, abandonaría con 196.800 euros si cayera en La Silla Azul, mientras Rosa, por su parte, se despediría con 97.200.

Este miércoles, 'Pasapalabra' arrasó con un 21,2% de share, triplicando a sus dos principales rivales en 13,9 y 14,3 puntos. Promedió 1.495.000 televidentes de media y 2,4 millones de espectadores únicos en su emisión.